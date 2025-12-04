聽新聞
林口男社區三溫暖內大面積燒燙傷死亡 檢警相驗結果曝
新北市林口區79歲夏男昨晚在社區三溫暖被發現昏厥倒地，身上有大面積燒燙傷已無生命跡象，送醫急救宣告不治。檢警今天下午進行相驗，夏男妻子坐著輪椅悲淒到場，經相驗初步認定夏男因心血管病變導致心因性休克死亡，家屬對死因則無意見。
據了解，住在林口區文化三路二段一處社區的夏男，昨天傍晚5時許至社區三溫暖使用設施，但直到晚間7時都未出來。夏男妻子致電社區櫃台人員前往察看。不料櫃台人員一進三溫暖內，赫見夏男倒臥在地失去意識立即報警。
救護人員獲報到場，發現夏男全身大面積燒燙傷已無生命跡象，經送醫急救後仍宣告不治。警方初步勘驗現場並無打鬥痕跡及無外力介入，懷疑夏男可能因疾病導致昏迷死亡。
檢察官與法醫今天下午進行相驗，夏男妻子坐著輪椅悲傷的到場配合。據了解經相驗後初步認定夏男是心因性休克導致死亡，可能是心血管病變造成，家屬對相驗結果並無意見，目前大體已發還家屬辦理後事。
