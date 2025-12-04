快訊

詭異自撞！中年男子突加速自撞路桿 竟又棄車疑用剪刀自殘

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣後龍鎮溪州里今天上午發生一詭異自撞路桿事故，現場肇事車輛高速自撞後，車頭幾乎全毀，男駕駛疑情緒失控，自行下車後竟又持利剪朝頸部自殘，幸警消人員趕赴現場處理，及時將他制止，但男子脖部及喉嚨有大量失血，傷勢嚴重，隨即被送醫急救，住院治療中。

警方初步調查，該名54歲男子獨自駕車沿溪州路由北往南行駛，行經勝利街附近時，不明原因突瞬間加速自撞路旁電線桿。事故發生後，男子自行下車，步行往一旁田地方向離去，當警消人員尋獲男子時，發現男子竟脖部及喉嚨有大量失血，且有剪刀在一旁。

由於情況相當危急，警消人員立即上前制止男子進一步傷害自己，並迅速予以包紮、止血等緊急處置，之後將男子送醫急救，事故原因仍待調查釐清。

竹南分局提醒，若民眾身邊家人、朋友近期情緒明顯低落、行為異常或表達輕生念頭，務必提升警覺並及時尋求協助，可撥打 1925（安心專線）、1995（張老師）、110 或 119，由專業人員提供即時支援。警方也呼籲，若發現有人疑似需緊急協助，務必第一時間通報，共同守護生命安全。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

肇事轎車高速撞擊路桿後，車頭幾乎全毀。圖／警方提供
肇事轎車高速撞擊路桿後，車頭幾乎全毀。圖／警方提供
肇事轎車高速撞擊路桿後，車身橫甩掉落駁坎下方農田，車頭幾乎全毀。圖／警方提供
肇事轎車高速撞擊路桿後，車身橫甩掉落駁坎下方農田，車頭幾乎全毀。圖／警方提供

