台中太平路旁停車格突然火燒車 駕駛座赫然發現男焦屍

台中市太平區市民大道一段的路旁停車格下午突然有一輛休旅車起火，消防人員把火撲滅後，在駕駛座上發現一具已燒焦男屍，右前座還有一個小鐵桶，初步未發現有他殺問題，已通知家屬進一步了解，並將鐵桶的內容物帶回化驗。

台中市消防局下午1時54分許據報，立即派遣第三大隊、中山分隊出動各式消防車5輛、消防人員10人前往，火勢下午2時控制，2時13分時撲滅，並發現一名男子已在駕駛座上死亡。

警方說，據了解，死亡的男駕駛60多歲，家住南部，經調閱附近監視器，停車期間未發現有其他人車靠近，亦無其他人下車，初步未發現有外力介入因素，將持續釐清死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980