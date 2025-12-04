北市國中學生校內5樓墜落 教育局：術後生命跡象已穩定

北市某國中昨一名學生因不明原因自校舍墜樓，消防人員到場，該生已意識不清，送醫急救後被送往加護病房觀察，教育局表示，目前學生生命跡象已穩定，將全力協助後續事宜。

北投區一所國中昨天下午5時許發生學生墜樓意外，一名14歲的女學生不明原因自校舍5樓墜落，重摔地面造成四肢多處骨折，消防人員到場時，女學生已意識不清，經現場初步處置後緊急送往北投榮民總醫院急救並做手術，目前仍在加護病房觀察。

教育局表示，校方第一時間啟動緊急應變機制，聯繫家長並陪同就醫，學務校安室主任及股長即時前往關心協助。經院方評估，學生目前生命跡象穩定，學校與本局已啟動相關輔導及支持措施，全力協助後續就學與身心復原。