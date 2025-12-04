退警「蕭湘公子」赴台中西屯所挑釁 法院用社維法判罰5000元

外號「蕭湘公子」的蕭姓退警時常到各分局、派出所對警員找碴、挑釁，桃園地院今年2月依妨害公務、恐嚇等3罪判刑2年8月；未料蕭今年9月再到台中西屯派出所稱「你們這個所就是竄改逕舉單的」，還嘲諷「沒工作很可憐喔」，台中地院依違反社會秩序維護法判他罰鍰5000元，可抗告。

台中第六分局移送指出，蕭男今年9月20日晚上10點多到西屯派出所，他聲稱要報案提告，卻拿手機對所內拍攝，並以「警察當多久了」、「小小年紀當警察」。

蕭還說「你們這個派出所，就是上次竄改逕舉單的，去搬磚的就是你們這個派出所的啊」、「啊沒工作的時候都笑不出來了喔很可憐喔」、「你領到退休金再來講話」等語，挑釁在場警員，且他口出內容和報案提告顯不相關。

六分局說，當時經同仁多次勸阻，蕭仍不停止手機攝錄之動作，影響所內其他公務之執行，依違反社會秩序維護法將他送台中地院裁處。

中院根據監視器、密錄器畫面等，認定蕭違反社會秩序維護法第85條第1項第1款，於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫程度之非行。