5歲童玩菜刀被打耳光 父違反保護令被判刑還要上親職教育課

彰化縣一名5歲男童把玩菜刀，父親制止無效一巴掌打下去，男童頭部碰撞紗門導致頭皮紅腫、瘀青，哇哇大哭，熱心鄰居聽到報案。彰化地方法院審結，這名父親涉犯成年人故意對兒童犯傷害罪，緩刑兩年並付保護束，並應於判決確定之日起6月內完成親職教育輔導6小時。

判決書指出，這名父親與妻子育有四個孩子，5歲男童是次子，曾因不當教養被報案，彰化地院2023年9月間核發當年度通常保護令，禁止他對次子實施身體、精神或經濟上的騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害的行為，亦不得對次子做出騷擾的聯絡行為，並應在今年6月30日前完成認知教育輔導3小時，保護令有效期間為兩年。

這名父親今年3月間在住處再因教養小孩徒手摑掌次子，次子頭部碰撞紗門導致頭皮紅腫、瘀青等傷害，這名父親違反民事通常保護令，被警方依違反家暴的傷害案件帶回詢問。他否認犯行，辯稱次子玩菜刀，如果沒管教，兒子不但會傷害自己，還會傷害到其他孩子等語。

彰化地院審酌，5歲童不應輕易拿到菜刀，且本案之後次子又兩次玩刀割傷兄弟，因此身為父親應先自省如何改善放置刀具的位置，阻止兒童輕易接觸危險物品，而非一味以毆打、摑掌方式讓兒童記取教訓，又這名父親出於教育目的而犯罪，犯後坦承犯行，經此偵、審教訓後當知所警惕，彰化地院對他宣告拘役20日以暫不執行為適當，故宣告緩刑兩年，藉由專家協助學習如何適當有效的教養未成年子女。