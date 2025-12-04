快訊

救出鄰居仍自責 宏福苑倖存者：每次有人叫我英雄 心都會碎掉

市場態度保守 台股小漲2點收27,795點、台積電跌5元收1,445元

LINE免費貼圖7款！超Q獨角獸免任務用半年 《間諜家家酒》淘氣登場

聽新聞
0:00 / 0:00

5歲童玩菜刀被打耳光 父違反保護令被判刑還要上親職教育課

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名5歲男童把玩菜刀，父親制止無效一巴掌打下去，男童頭部碰撞紗門導致頭皮紅腫、瘀青，哇哇大哭，熱心鄰居聽到報案。彰化地方法院審結，這名父親涉犯成年人故意對兒童犯傷害罪，緩刑兩年並付保護束，並應於判決確定之日起6月內完成親職教育輔導6小時。

判決書指出，這名父親與妻子育有四個孩子，5歲男童是次子，曾因不當教養被報案，彰化地院2023年9月間核發當年度通常保護令，禁止他對次子實施身體、精神或經濟上的騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害的行為，亦不得對次子做出騷擾的聯絡行為，並應在今年6月30日前完成認知教育輔導3小時，保護令有效期間為兩年。

這名父親今年3月間在住處再因教養小孩徒手摑掌次子，次子頭部碰撞紗門導致頭皮紅腫、瘀青等傷害，這名父親違反民事通常保護令，被警方依違反家暴的傷害案件帶回詢問。他否認犯行，辯稱次子玩菜刀，如果沒管教，兒子不但會傷害自己，還會傷害到其他孩子等語。

彰化地院審酌，5歲童不應輕易拿到菜刀，且本案之後次子又兩次玩刀割傷兄弟，因此身為父親應先自省如何改善放置刀具的位置，阻止兒童輕易接觸危險物品，而非一味以毆打、摑掌方式讓兒童記取教訓，又這名父親出於教育目的而犯罪，犯後坦承犯行，經此偵、審教訓後當知所警惕，彰化地院對他宣告拘役20日以暫不執行為適當，故宣告緩刑兩年，藉由專家協助學習如何適當有效的教養未成年子女。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

彰化縣1名5歲童玩菜刀被父親賞耳光，一時站不穩撞頭受傷，這名父親被彰化地方法院判處緩刑兩年，須接受親職教育6小時。記者簡慧珍／攝影
彰化縣1名5歲童玩菜刀被父親賞耳光，一時站不穩撞頭受傷，這名父親被彰化地方法院判處緩刑兩年，須接受親職教育6小時。記者簡慧珍／攝影

保護令

延伸閱讀

接警告後2小時行凶 男埋伏殺前女友遭起訴

離譜！逼少年自打巴掌嗆「捅屁眼」 法官周靜妮遭撤職停止任用3年

違反保護令案連年升 林淑芬批刑度低於傷害罪：聲請交保法官只能同意

新北家暴男違保護令殺妻…執政黨以人權為由拒科技監控 家暴法擇日再審

相關新聞

影／國1南下豐原段聯結車連環撞釀1死9傷 被撞砂石車竟跑了

國道一號南向豐原路段今日凌晨1時聯結車司機疑打瞌睡，未注意前方車況，於外側車道追撞砂石車後，發生嚴重連環車禍，造成1人死...

住戶按升降...1歲童命喪地下停車場 檢方查出機械車位要命疏失

台中北屯區大樓地下室停車場7月驚傳翻車壓死1歲男童意外，因余姓住戶提前按下車位鈕，造成還沒停好車的劉姓男子措手不及，車輛...

北投某國中女學生校內5樓墜落 急送榮總住加護病房

台北市北投區一所國中昨天下午5時許發生學生墜樓意外，一名14歲的女學生不明原因自校舍5樓墜落，重摔地面造成四肢多處骨折，...

退休校長登玉山落單不幸喪命 檢警追查領隊責任

來自新北市的郭姓退休校長上周11月27日與山友一行7人前往玉山後四峰攀登，卻在途中突然失蹤，直到12月1日上午才被發現倒...

國10西向連環撞！7車追撞釀大塞車 貨櫃打橫塞住西向車道

國道10號西向3.9K處靠近鼎金系統前今天上午9時30分左右發生7輛大小車追撞事故，其中一輛貨櫃車更失控打橫，造成西向車...

國1南下豐原段凌晨重大連環車禍 聯結車追撞3小車釀1死9傷

國道一號南向豐原路段今天凌晨發生嚴重連環車禍事故，一輛聯結車追撞多輛小客車，造成1人死亡、9人輕重傷，其中一名年約60歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。