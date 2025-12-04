影／國1南下豐原段聯結車連環撞釀1死9傷 被撞砂石車竟跑了
國道一號南向豐原路段今日凌晨1時聯結車司機疑打瞌睡，未注意前方車況，於外側車道追撞砂石車後，發生嚴重連環車禍，造成1人死亡、9人受傷，砂石車被撞後竟跑了，事故一度導致國道全線封閉，凌晨3時41分才恢復通車，相關肇事經過及肇因研判，由國道七隊泰安分隊依規定調查釐清。
國道七隊表示，今天凌晨1時10分於國道1號南向170.2公里處的連環車禍，42歲林男駕駛營半聯結車先於外線車道，撞擊前方由64歲吳男駕駛的砂石車後，再撞至內側車道，騎上由44歲顏男駕駛搭載2人的白色小客車，卡在分隔島上，後方由44歲彭男駕駛載有4名男女的黑色賓士租賃小客車煞車不及，撞上右後車尾。
泰安分隊指出，抵達事故現場，只見廂型車內有5人，嚴重凹陷毀損，車體零件四散，零件噴飛至對向車道，地面則散落大量汽車零件殘骸、貨物及紙箱。趕緊從聯結車下救出受困在白色小客車的3人。而一輛行駛在北上車道的白色特斯拉轎車，則撞到地上零件後緊急煞車，停在車道，28歲男駕駛牙齒斷裂，由同車未受傷乘客陪同至台中榮總就醫檢查。
據了解，彭男是負責機場接送的租賃車司機，當場頸部斷裂，失去生命跡象，經光田醫院向上院區搶救後，於凌晨3時16分宣告死亡，車內31歲女乘客，意識清楚，口鼻出血；43歲和26歲男乘客，雙手肩膀疼痛，50歲男乘客，意識模糊，胸痛。白色小客車司機顏男意識清楚，有擦挫傷，另車內11歲女童、40歲女子輕傷。肇事原因依規定調查中。
國道警方並表示，64歲吳姓男子駕駛的砂石車，遭林男駕駛營業半聯結車追撞後，未停留於現場，已通知車主到案說明，以了解車禍發生原因。警方強調，依據道路交通管理處罰條例第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月除交通違規外，並可能觸犯刑法第185條之4，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，可處1年以上7年以下有期徒刑。
