影／年輕女開車下桃園水利大樓停車場 轉彎擦壁翻車滾下坡

桃市桃園區復興路上桃園水利綜合大樓地下停車場，昨天下午有輛白色租賃車駛入，在轉彎下坡道擦撞牆壁後，車輛翻覆滾下樓，桃園警分局武陵派出所據報到場，女駕駛已脫困送醫，至於肇事責任待釐清。

桃園分局說，武陵所昨天下午2時53分據報，水利綜合大樓地下停車場有交通事故，到場發現，1輛白色租賃車四輪朝天躺在坡道口，根據現場跡證，右前車頭撞凹，右側彎道牆面有嚴重擦撞痕跡，調閱監視器發現，女駕駛在下坡道時疑似未注意。

警方說，28歲許姓女子駕車進入地下停車場時，行經狹窄的下坡道，疑似操作不慎，導致車輛失控擦撞右側牆壁，車輛隨即失控翻覆，整輛車一路滾下坡道，讓後方及前方等待離開停車場的車主捏了把冷汗。

警方到場發現，受困的許女在熱心民眾協助下，爬出車外，所幸意識清楚，僅有輕微擦傷，無生命危險，員警隨即通報消防人員到場，協助將許女送往醫院進一步檢查與治療。