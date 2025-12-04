去年逾240起田林火災 苗縣府籲「乾燥季節」注意用火安全
苗栗縣每年10月至翌年4月為「乾燥季節」，是山林火災發生頻率最高的時期，經統計去年共發生逾240起林地田野火災，尤其是海線地區丘陵地，因東北季風風勢強勁助燃，無水源也無道路致水車無法進入，撲滅不易，每每都造成延燒面積廣泛，縣府農業處特提醒鄉親進入山林注意用火安全。
苗栗縣地區每年10月起至次年4月梅雨季節來臨前，受到盛行季風的影響，加上地形的阻隔，氣候條件相對較為乾燥，為森林火災易發的時期，依中央氣象署本年度中、長期天氣展望，預測12月台灣附近環境場的水氣較少，以偏乾訊號為主。
據消防局統計，去年（113年）縣內共發生240起以上森林田野火災，火災發生原因主要是人為因素所造成，如農墾、露天燃燒稻草、山區活動不慎使用火源及民俗祭儀焚燒紙錢等，近日香港所發生嚴重住宅火警即因人員施工不慎、現場布置大量易燃物及天氣乾燥所造成。
農業處表示，時序進入秋收，海線西湖、通霄、苑裡鄉鎮許多農田緊鄰丘陵地，有農民習慣露天燃燒稻草，常因風勢助燃延燒釀成山林火災。林火發生不論肇事者為蓄意或為無心造成都必須受罰，森林法第53條訂有罰則「失火燒燬他人森林者，處2年以下有期徒刑、拘役或科30萬元以下罰金。」；另外對於救火費用、林木損失及復舊造林費用也將一併追償。
呼籲鄉親進入山林注意用火安全，嚴防火警共同守護山林，如發現森林火災時，請撥打「119」消防緊急電話或林保署保林防火專線0800-057-930、保林防火專線0800-000-930，由相關單位即時派員滅火。
