快訊

拿清潔隊員缺去賣官沒在怕 法律只會懲罰好人？

獨／涉貪案不准「法庭直播」出現變數？ 柯文哲決定提抗告

專家提醒電水壺燒開水必遵守的一個原則 大多數人都忽略了

聽新聞
0:00 / 0:00

退休校長登玉山落單不幸喪命 檢警追查領隊責任

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

來自新北市的郭姓退休校長上周11月27日與山友一行7人前往玉山後四峰攀登，卻在途中突然失蹤，直到12月1日上午才被發現倒臥在圓峰山屋下草叢不幸身亡，由於從失蹤到返回找人中間相隔數小時，檢警已介入釐清登山隊領隊及其他團員是否涉過失致死，今天下午也將相驗遺體釐清死因。

據了解，62歲的郭姓退休校長當天是與其他6名成員自組登山隊前往玉山後四峰攀登，當時一行人在行經高雄市桃源區的鹿山登山路線後，郭突然不見蹤影，一行人卻是先前往圓峰山屋後，時隔數小時才又在28日凌晨對外求救，中間延遲數小時返回找人。

搜救人員連續搜尋多日，直到12月1日上午7時許，一名登山客才在圓峰山屋處下方的矮木樹叢下發現郭男，趨近查看發現郭男已明顯死亡。

檢警釐清查出，當天帶團的蔡姓領隊未及時發現郭落單，一行人又在抵達山屋後休息近2小時才返回尋人，且在距離遺體僅400公尺處折返，疑錯失救援時機。

橋頭地檢署檢察官今天下午將相驗郭遺體釐清死因，同時將傳喚領隊、團員等人到案說明，要釐清疑點、追查是否有涉及過失致死罪嫌的情況。

玉山南峰周邊山區海拔超過3千公尺，雖因氣候寒冷已無林木遮擋，但山區夜晚溫度驟降、風勢強勁。記者巫鴻瑋／翻攝
玉山南峰周邊山區海拔超過3千公尺，雖因氣候寒冷已無林木遮擋，但山區夜晚溫度驟降、風勢強勁。記者巫鴻瑋／翻攝

遺體 行人

延伸閱讀

PLG／支持球員銜接FIBA規則 聯盟最快下季改打40分鐘

400公尺救不回命…退休校長殞落玉山後四峰 玉管處揭4大保命關鍵

新北市退休校長登玉山後四峰失聯4天 今發現他倒臥樹叢死亡

退休校長攀玉山後四峰突消失 懷疑迷失在鹿山山區

相關新聞

住戶按升降...1歲童命喪地下停車場 檢方查出機械車位要命疏失

台中北屯區大樓地下室停車場7月驚傳翻車壓死1歲男童意外，因余姓住戶提前按下車位鈕，造成還沒停好車的劉姓男子措手不及，車輛...

退休校長登玉山落單不幸喪命 檢警追查領隊責任

來自新北市的郭姓退休校長上周11月27日與山友一行7人前往玉山後四峰攀登，卻在途中突然失蹤，直到12月1日上午才被發現倒...

國10西向連環撞！7車追撞釀大塞車 貨櫃打橫塞住西向車道

國道10號西向3.9K處靠近鼎金系統前今天上午9時30分左右發生7輛大小車追撞事故，其中一輛貨櫃車更失控打橫，造成西向車...

國1南下豐原段凌晨重大連環車禍 聯結車追撞3小車釀1死9傷

國道一號南向豐原路段今天凌晨發生嚴重連環車禍事故，一輛聯結車追撞多輛小客車，造成1人死亡、9人輕重傷，其中一名年約60歲...

林口社區三溫暖傳死亡意外 7旬男全身大面積燒燙傷送醫亡

新北市林口區1處社區昨晚8時許驚傳死亡意外。79歲夏男使用社區三溫暖許久未出來，夏妻立即請櫃台人員前往察看，赫然發現夏男...

退休校長爬玉山後四峰失聯身亡 雪羊批6年前悲劇重演：政府長期未正視

玉山後四峰再傳憾事。62歲郭姓退休校長於11月27日與6名團員入山，從高雄桃源區鹿山路線往玉山後四峰前進時落隊失聯。經搜尋4天後，12月1日上午被山友發現倒臥在圓峰山屋下方約數十公尺的樹叢間，已明顯死亡。消息震撼登山圈，也引發對同行領隊行動的討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。