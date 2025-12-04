退休校長登玉山落單不幸喪命 檢警追查領隊責任

來自新北市的郭姓退休校長上周11月27日與山友一行7人前往玉山後四峰攀登，卻在途中突然失蹤，直到12月1日上午才被發現倒臥在圓峰山屋下草叢不幸身亡，由於從失蹤到返回找人中間相隔數小時，檢警已介入釐清登山隊領隊及其他團員是否涉過失致死，今天下午也將相驗遺體釐清死因。

據了解，62歲的郭姓退休校長當天是與其他6名成員自組登山隊前往玉山後四峰攀登，當時一行人在行經高雄市桃源區的鹿山登山路線後，郭突然不見蹤影，一行人卻是先前往圓峰山屋後，時隔數小時才又在28日凌晨對外求救，中間延遲數小時返回找人。

搜救人員連續搜尋多日，直到12月1日上午7時許，一名登山客才在圓峰山屋處下方的矮木樹叢下發現郭男，趨近查看發現郭男已明顯死亡。

檢警釐清查出，當天帶團的蔡姓領隊未及時發現郭落單，一行人又在抵達山屋後休息近2小時才返回尋人，且在距離遺體僅400公尺處折返，疑錯失救援時機。