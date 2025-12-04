聽新聞
0:00 / 0:00
退休校長登玉山落單不幸喪命 檢警追查領隊責任
來自新北市的郭姓退休校長上周11月27日與山友一行7人前往玉山後四峰攀登，卻在途中突然失蹤，直到12月1日上午才被發現倒臥在圓峰山屋下草叢不幸身亡，由於從失蹤到返回找人中間相隔數小時，檢警已介入釐清登山隊領隊及其他團員是否涉過失致死，今天下午也將相驗遺體釐清死因。
據了解，62歲的郭姓退休校長當天是與其他6名成員自組登山隊前往玉山後四峰攀登，當時一行人在行經高雄市桃源區的鹿山登山路線後，郭突然不見蹤影，一行人卻是先前往圓峰山屋後，時隔數小時才又在28日凌晨對外求救，中間延遲數小時返回找人。
搜救人員連續搜尋多日，直到12月1日上午7時許，一名登山客才在圓峰山屋處下方的矮木樹叢下發現郭男，趨近查看發現郭男已明顯死亡。
檢警釐清查出，當天帶團的蔡姓領隊未及時發現郭落單，一行人又在抵達山屋後休息近2小時才返回尋人，且在距離遺體僅400公尺處折返，疑錯失救援時機。
橋頭地檢署檢察官今天下午將相驗郭遺體釐清死因，同時將傳喚領隊、團員等人到案說明，要釐清疑點、追查是否有涉及過失致死罪嫌的情況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言