影／台南烏樹林廢棄物「燒掉」省事？環保局：更棘手2.6億恐不足

台南市烏樹林風災廢棄物堆置場延燒13天才撲滅，引發民怨，甚至有傳言是人為縱火「燒一燒就不用處理了」，市府消防局說，目前已初步排除人為縱火的可能性；環保局也說，樹枝等廢棄物燃燒之後的後續移除及清理作業，因場地複雜、恐有有害物質等招標難度高，所需經費恐超出原中央核定的2.6億元，未來可能需再評估追加。

環保局長許仁澤先感謝相關人員投入，並為火警帶來的影響向市民致歉。針對質疑初期滅火作業不夠快速，主要原因是火勢猛加上廢棄物堆置相當高，基於安全考量，人員及機具無法太靠近火源，且現場可作業腹地不夠等因素，導致外界誤解，其實消防、環保及機具操作人員皆24小時輪班投入作業，先完成外圍區域的處理，逐步開闢作業空間，才能逐步推進至核心區並確保作業安全。

許仁澤說，起火後火勢最初由堆置區中心往兩側快速蔓延，一開始開防火巷失敗，因原設置的防火巷寬度不足，無法阻擋強烈輻射熱，即使怪手仍在作業，火舌已迅速跨越防火帶，現場人員一度未及察覺，緊急下令撤離，分兩路導引作業人員撤出，所幸無人傷亡。

許仁澤表示，事發後約一小時內，市府立即在堆置區另一側開闢新的防火巷，同時大量灑水降溫，形成阻隔帶，成功讓主火線於翌日清晨前被控制在指定範圍外。大規模灑水的主要目的，是在極高溫環境下保護前線作業人員，避免熱輻射造成傷害。

他也指出，外界質疑市府是否刻意放任部分廢棄物燒毀並不符事實。現場目視至少還有高達兩層樓以上的大量廢棄物待處理，形狀不規則、堆置高度不一，實際量體難以精準估算，將持續以安全為優先，分階段完成現場清理及改善，避免類似延燒情況再度發生。

許仁澤強調，烏樹林暫置場火勢撲滅後，相關後續作業正分階段推進，市府針對場區安全、環境監測與整頓作業採取三項重點措施，以降低環境風險、確保周邊水源與土壤安全。

許仁澤也強調天災無法預測，大型災害過後產生廢棄物是不可避免，這並非只是一時一地的課題，未來將與中央討論，期待對於廢棄物暫置場的設置及管理等，能制訂規範，以避免類似情事再度發生。