快訊

拿清潔隊員缺去賣官沒在怕 法律只會懲罰好人？

獨／涉貪案不准「法庭直播」出現變數？ 柯文哲決定提抗告

專家提醒電水壺燒開水必遵守的一個原則 大多數人都忽略了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台南烏樹林廢棄物「燒掉」省事？環保局：更棘手2.6億恐不足

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市烏樹林風災廢棄物堆置場延燒13天才撲滅，引發民怨，甚至有傳言是人為縱火「燒一燒就不用處理了」，市府消防局說，目前已初步排除人為縱火的可能性；環保局也說，樹枝等廢棄物燃燒之後的後續移除及清理作業，因場地複雜、恐有有害物質等招標難度高，所需經費恐超出原中央核定的2.6億元，未來可能需再評估追加。

環保局長許仁澤先感謝相關人員投入，並為火警帶來的影響向市民致歉。針對質疑初期滅火作業不夠快速，主要原因是火勢猛加上廢棄物堆置相當高，基於安全考量，人員及機具無法太靠近火源，且現場可作業腹地不夠等因素，導致外界誤解，其實消防、環保及機具操作人員皆24小時輪班投入作業，先完成外圍區域的處理，逐步開闢作業空間，才能逐步推進至核心區並確保作業安全。

許仁澤說，起火後火勢最初由堆置區中心往兩側快速蔓延，一開始開防火巷失敗，因原設置的防火巷寬度不足，無法阻擋強烈輻射熱，即使怪手仍在作業，火舌已迅速跨越防火帶，現場人員一度未及察覺，緊急下令撤離，分兩路導引作業人員撤出，所幸無人傷亡。

許仁澤表示，事發後約一小時內，市府立即在堆置區另一側開闢新的防火巷，同時大量灑水降溫，形成阻隔帶，成功讓主火線於翌日清晨前被控制在指定範圍外。大規模灑水的主要目的，是在極高溫環境下保護前線作業人員，避免熱輻射造成傷害。

他也指出，外界質疑市府是否刻意放任部分廢棄物燒毀並不符事實。現場目視至少還有高達兩層樓以上的大量廢棄物待處理，形狀不規則、堆置高度不一，實際量體難以精準估算，將持續以安全為優先，分階段完成現場清理及改善，避免類似延燒情況再度發生。

許仁澤強調，烏樹林暫置場火勢撲滅後，相關後續作業正分階段推進，市府針對場區安全、環境監測與整頓作業採取三項重點措施，以降低環境風險、確保周邊水源與土壤安全。

許仁澤也強調天災無法預測，大型災害過後產生廢棄物是不可避免，這並非只是一時一地的課題，未來將與中央討論，期待對於廢棄物暫置場的設置及管理等，能制訂規範，以避免類似情事再度發生。

消防局長李明峯說明，火勢昨晚11時30分熄滅，為防範後續可能情況，消防局在現場預留3輛備用消防車、2位警消人員及1部無人機布線戒護，且安排定時巡視；無人機則是每6小時升空，以利掌握現場最新情況。他也指出，目前已初步排除人為縱火的可能性，由於火勢已完全熄滅，今日將再次派鑑識人員前往火警現場勘察確認。

台南市環保局長許仁澤說明初期滅火過程延宕是為了安全考量。記者吳淑玲／攝影
台南市環保局長許仁澤說明初期滅火過程延宕是為了安全考量。記者吳淑玲／攝影
台南市環保局長許仁澤說明初期滅火過程延宕是為了安全考量。記者吳淑玲／攝影
台南市環保局長許仁澤說明初期滅火過程延宕是為了安全考量。記者吳淑玲／攝影
台南市環保局長許仁澤說明初期滅火過程延宕是為了安全考量。記者吳淑玲／攝影
台南市環保局長許仁澤說明初期滅火過程延宕是為了安全考量。記者吳淑玲／攝影
台南市環保局長許仁澤說明初期滅火過程延宕是為了安全考量。記者吳淑玲／攝影
台南市環保局長許仁澤說明初期滅火過程延宕是為了安全考量。記者吳淑玲／攝影

廢棄物 縱火 環保局長

延伸閱讀

台南烏樹林風災廢棄物大火延燒13天 市府宣布完全撲滅

影／已操壞3輛挖土機 許仁澤：台南烏樹林大火明午前撲滅

一年燒3次！ 台南安南城西掩埋場再起火 環保局長趕赴現場曝原因

台南烏樹林廢棄物火災燒6天還未滅 市府今起兩班制24小時趕工滅火

相關新聞

住戶按升降...1歲童命喪地下停車場 檢方查出機械車位要命疏失

台中北屯區大樓地下室停車場7月驚傳翻車壓死1歲男童意外，因余姓住戶提前按下車位鈕，造成還沒停好車的劉姓男子措手不及，車輛...

退休校長登玉山落單不幸喪命 檢警追查領隊責任

來自新北市的郭姓退休校長上周11月27日與山友一行7人前往玉山後四峰攀登，卻在途中突然失蹤，直到12月1日上午才被發現倒...

國10西向連環撞！7車追撞釀大塞車 貨櫃打橫塞住西向車道

國道10號西向3.9K處靠近鼎金系統前今天上午9時30分左右發生7輛大小車追撞事故，其中一輛貨櫃車更失控打橫，造成西向車...

國1南下豐原段凌晨重大連環車禍 聯結車追撞3小車釀1死9傷

國道一號南向豐原路段今天凌晨發生嚴重連環車禍事故，一輛聯結車追撞多輛小客車，造成1人死亡、9人輕重傷，其中一名年約60歲...

林口社區三溫暖傳死亡意外 7旬男全身大面積燒燙傷送醫亡

新北市林口區1處社區昨晚8時許驚傳死亡意外。79歲夏男使用社區三溫暖許久未出來，夏妻立即請櫃台人員前往察看，赫然發現夏男...

退休校長登玉山後四峰失聯身亡 雪羊批6年前悲劇重演：政府長期未正視

玉山後四峰再傳憾事。62歲郭姓退休校長於11月27日與6名團員入山，從高雄桃源區鹿山路線往玉山後四峰前進時落隊失聯。經搜尋4天後，12月1日上午被山友發現倒臥在圓峰山屋下方約數十公尺的樹叢間，已明顯死亡。消息震撼登山圈，也引發對同行領隊行動的討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。