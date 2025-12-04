刑事局破詐團全台39據點逮11男女 驚見1年騙293人5.5億

刑事局南部打擊犯罪中心破獲跨縣市電信詐騙話務機房，32歲辛姓男子加入詐騙集團，與陳姓男子涉嫌全台設立39處機房，不到1年，騙走293人約5億5000萬元。警方逮捕辛男等11名男女，依詐欺罪嫌移送法辦。

南部打擊犯罪中心今天表示，辛姓主嫌自去年11月起，成為詐騙集團成員，負責在全台尋找據點，在39處據點設置 IPPBX 話務轉接設備，作為詐騙集團的「中繼機房」，以冒充檢警及「猜猜我是誰」等詐騙手法，打電話行騙。

據了解，辛男所屬的詐騙集團曾打電話給1名會計事務所負責人，冒充是「銀行監督管理委員會」，稱他的金流有問題，要凍結他的銀行帳戶，便由假檢警，要求他提供資料與並監管帳戶存款，他不察，受騙4300多萬元。

刑事局南部打擊犯罪中心由高雄地檢署指揮查辦，查出詐騙機房據點，7月9日、9月16日陸續在高雄、台南、桃園等地搜索，逮捕辛男和陳姓男子（27歲）和旗下成員8男3女，查扣大量話務轉接設備、現金9萬3200元、手機1與2輛轎車。