住戶按升降...1歲童命喪地下停車場 檢方查出機械車位要命疏失

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中北屯區大樓地下室停車場7月驚傳翻車壓死1歲男童意外，因余姓住戶提前按下車位鈕，造成還沒停好車的劉姓男子措手不及，車輛翻覆，壓死劉男抱著的1歲兒子，檢方查出維護車位的機電公司陳姓負責人有多項疏失，依過失致死罪嫌起訴陳、余。

檢警調查，陳男是機電公司負責人，其2011年起受委託負責保養該社區地下室汽車升降梯、機械車位，陳卻疏於未在機械車位的操作盤旁設置反射鏡、閉錄電視或有感應元件等，具有目視同等效果的設備，也沒設置緊急停止按鈕，以確保人車安全。

劉姓住戶今年7月19日下午6點多，開車載1歲3個月大的小孩回家時，進入地下室5號車位停妥，下車到後座抱著孩子站在機械車位停車板上。

因另名余姓住戶也準備停車，他卻以「倒車」方式進入汽車升降梯並按下B1按鈕，且在未降至B1地面時，還沒確認機械車位是否完全淨空，他就貿然按下4號車位操控鈕，導致5號車位開始下降。

當時劉的車門因未關閉，受車身下降影響直接卡住水泥地面傾斜，余雖聽見叫聲卻因沒有緊急停止按鈕，無法避免繼續下降，劉的車傾斜幅度過大失去支撐，最終整輛車翻覆掉落，當場壓中男童頭部釀慘死。

檢方訊時，陳姓負責人辯稱有張貼公告如何操作，並稱「機械車位本來就不是百分百安全」須注意使用規則，本案是因有人在汽車升降梯上按操作鈕，才導致車位升降，自認無過失。余姓住戶則說，他只有按B1鈕，沒有按4號車會鈕，不知為何車位會自己下降。

檢察官事後重回現場勘驗、測試機械升降設備，並檢視監視器畫面，認定是余姓住戶下降至B1前，就先按下車位鈕，且機械車位設備有多項疏失，包括升降梯上無法判定車位是否有人車進出、缺乏緊急停止鈕等。

檢方偵結依過失致死罪嫌起訴陳姓負責人、余姓住戶。

案發現場。圖／報系資料照
案發現場。圖／報系資料照

