台南烏樹林暫置場大火 啟動全市消防人力輪班搶救12天終於撲滅

台南後壁區烏樹林風災廢棄物暫置場自上月21日深夜傳出火警，悶燒12天後於昨深夜11時30分殘火處理完畢，完全熄滅，消防局今上午空拍火警現場確認火勢撲滅，據統計，消防局投入搶救時間共計12日2小時50分鐘；至於燃燒面積約3000平方公尺、高度約21公尺。

消防局指出，11月21日晚間8時40分受理後壁區烏樹林(下秀祐橋西側)，為環保局借用海軍用地，堆積物起火燃燒，直至昨深夜11時30分殘火處理完畢。

消防局表示，上月21日晚間8時40分受理報案，當晚8時48分白河車組到達、8時53分出水搶救、晚間10時22分火勢侷限，隔天凌晨2時13分火勢控制，上午10時52分火勢撲滅，然而，現場持續悶燒，直至昨深夜11時30分殘火處理完畢，完全熄滅。今上午9時無人機升空，空拍火警現場，確認火勢撲滅，消防人員這才安下心來。

消防局統計，自11月21日晚間8時40分發生截至12月3日深夜11時30分處理完畢，投入搶救時間共計12日2小時50分鐘，出動車輛計178車次、動員警義消約463人次，並執行無人機空拍勘查約38架次，4台消防機器人不定時輪替，全力投入後壁區烏樹林秀祐橋西側火警搶救與監控勤務。

據調查，燃燒面積空拍投影面積約3000平方公尺、高度約21公尺。上月22日啟動全市消防人力救災輪班機制，人員、車輛以輪替方式投入救災工作，另搶救所需重機具、推土機及灑水車則由環保局提供。