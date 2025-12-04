快訊

iPhone 17 Pro降級5年招牌相機功能？蘋果官方認證了

濱崎步返日後首露面霸氣喊「我會持續前進」 美容師揭上海0人演唱會真相

民進黨提「民主假」 張景森批放假買票：用舊腦袋在算選票

聽新聞
0:00 / 0:00

台南烏樹林暫置場大火 啟動全市消防人力輪班搶救12天終於撲滅

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南後壁區烏樹林風災廢棄物暫置場自上月21日深夜傳出火警，悶燒12天後於昨深夜11時30分殘火處理完畢，完全熄滅，消防局今上午空拍火警現場確認火勢撲滅，據統計，消防局投入搶救時間共計12日2小時50分鐘；至於燃燒面積約3000平方公尺、高度約21公尺。

消防局指出，11月21日晚間8時40分受理後壁區烏樹林(下秀祐橋西側)，為環保局借用海軍用地，堆積物起火燃燒，直至昨深夜11時30分殘火處理完畢。

消防局表示，上月21日晚間8時40分受理報案，當晚8時48分白河車組到達、8時53分出水搶救、晚間10時22分火勢侷限，隔天凌晨2時13分火勢控制，上午10時52分火勢撲滅，然而，現場持續悶燒，直至昨深夜11時30分殘火處理完畢，完全熄滅。今上午9時無人機升空，空拍火警現場，確認火勢撲滅，消防人員這才安下心來。

消防局統計，自11月21日晚間8時40分發生截至12月3日深夜11時30分處理完畢，投入搶救時間共計12日2小時50分鐘，出動車輛計178車次、動員警義消約463人次，並執行無人機空拍勘查約38架次，4台消防機器人不定時輪替，全力投入後壁區烏樹林秀祐橋西側火警搶救與監控勤務。

據調查，燃燒面積空拍投影面積約3000平方公尺、高度約21公尺。上月22日啟動全市消防人力救災輪班機制，人員、車輛以輪替方式投入救災工作，另搶救所需重機具、推土機及灑水車則由環保局提供。

消防局說，配合環保局以移動式砲塔、消防機器人、無人機空拍監控、水線搶救，搭配環保局灑水車，配合重機具挖掘及射水防護並濕透材堆；另暫置場未燃燒部分以澆水浸濕處置；挖土機進行廢棄物移置集中堆放作業，清出空間再進行已燃燒廢棄物挖掘降溫。

今上午9時無人機升空，空拍火警現場，確認火勢撲滅，消防人員這才安下心來。圖／讀者提供
今上午9時無人機升空，空拍火警現場，確認火勢撲滅，消防人員這才安下心來。圖／讀者提供

空拍 環保局

延伸閱讀

影／台南後壁烏樹林大火13天撲滅 關鍵「護城河式」浸泡滅火奏效

台南烏樹林風災廢棄物大火延燒13天 市府宣布完全撲滅

女子獨攀八仙山落滑山坡受傷 台中消防順利救援

影／台南南區木炭工廠倉庫火警 現場濃煙密布消防搶救

相關新聞

國10西向連環撞！7車追撞釀大塞車 貨櫃打橫塞住西向車道

國道10號西向3.9K處靠近鼎金系統前今天上午9時30分左右發生7輛大小車追撞事故，其中一輛貨櫃車更失控打橫，造成西向車...

奇景！為省停車費？新竹多輛機車詭異停車 遭網友砲轟

新竹市常給人地狹人稠、停車位一位難求的印象，卻有民眾反映，東區台鐵新莊車站的停車場旁明明就有機車停車格，卻有不少民眾貪圖...

國1南下豐原段凌晨重大連環車禍 聯結車追撞3小車釀1死9傷

國道一號南向豐原路段今天凌晨發生嚴重連環車禍事故，一輛聯結車追撞多輛小客車，造成1人死亡、9人輕重傷，其中一名年約60歲...

林口社區三溫暖傳死亡意外 7旬男全身大面積燒燙傷送醫亡

新北市林口區1處社區昨晚8時許驚傳死亡意外。79歲夏男使用社區三溫暖許久未出來，夏妻立即請櫃台人員前往察看，赫然發現夏男...

桃檢、桃園分署攜手出擊！123聯合拍賣會挹注國庫近4千萬元

法務部行政執行署桃園分署12月2日舉行今年度最後一場、也是最盛大的拍賣會「五打七安暨123聯合拍賣會」，此次拍賣會拍定總金額為3737萬8200元，對於有效填補刑事被害人所受損害、落實政府公權力及充裕國庫，均有相當正面的助益。

台南烏樹林暫置場大火 啟動全市消防人力輪班搶救12天終於撲滅

台南後壁區烏樹林風災廢棄物暫置場自上月21日深夜傳出火警，悶燒12天後於昨深夜11時30分殘火處理完畢，完全熄滅，消防局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。