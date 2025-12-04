影／台南後壁烏樹林大火13天撲滅 關鍵「護城河式」浸泡滅火奏效

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市後壁烏樹林暫置場火災，歷經13天終於在昨天晚間完全撲滅，比原訂今天中午提前12小時，南市府上午召開記者會，環保局強調，會加速暫置區垃圾移除的發包作業，其中樹枝及燒過的殘留物會先發包分類整理，在明年2、3月前破碎完成，再送焚化爐；磚瓦廢棄物另處理，目標是在明年5月前清理完畢歸還土地給國防部。

環保局表示，此次火勢得以完全撲滅，關鍵在於策略改變用水去淹效果非常好，3天就解決，抽取嘉南大圳的水進入浸泡滅火方式，讓高溫燃燒物完全浸泡於水中降溫熄滅，在焚燒圾區周邊幾乎是築起護城河，經消弟兄及廠商機具日夜灌救，火勢在昨天晚上11點30熄滅。

環保局說明火災處理進程，前期作業，逐步處理外圍、降低溫度，初期因周邊樹枝堆置密集、溫度仍高，怪手機具無法直接進入核心區域。環保局因此先從外圍小區域著手，逐段滅火、逐步削減堆置物量，讓作業空間能慢慢被打開。

接著是控制區域後處理核心燃燒層，外圍處理完成後，機具得以接近中間綜合廢棄物區。針對厚度高、溫度仍偏高的核心燃燒層，環保局採「護城河式」處理，先形成封鎖區，再建立浸泡作業區。

最後建立浸泡池，完成最終滅火，環保局引入嘉南大圳水源，於場內打造臨時「浸泡池」。怪手將仍在悶燒、溫度高的廢棄物逐批挖起，直接浸泡於水池中，使其快速降溫、完全熄滅。這道程序成為整起火勢完全撲滅的關鍵。

環保局表說明災後處理有三大重點，一是針對已燃燒的樹枝及綜合廢棄物進行初步整理並移除殘渣；持續進行現場土壤採樣檢測及水質分析作業；場內維持24小時駐守，每小時派員巡查監控，嚴防任何悶燒情形再度發生。

另從火災發生以來，環保局第一時間啟動空品監控，於下風處架設火點影像監控，並進行24小時連續監測且公開數據；水質方面，密集於嘉南大圳烏樹林橋及烏樹林大排下秀祐橋採水檢測，出爐的檢測報告確認河川及灌溉用水均正常。

至於火災撲滅後的廢棄物處理方式，磚瓦類將破碎至特定粒徑後，作為公共工程材料再利用；樹枝類經篩選破碎後送焚化處理；綜合類廢棄物則篩選出可燃物焚化處理，不可燃物送掩埋場依規妥善處理。

消防局長李明峯說，消防局現場預留2輛備用消防車及警消2人布線戒護及定時巡視，以利掌握災況。

台南市環保局長許仁澤上午舉行記者會說明烏樹林廢棄物暫置場火勢完全撲滅，上午7點空拍畫面。記者吳淑玲／攝影
台南市環保局長許仁澤上午舉行記者會說明烏樹林廢棄物暫置場火勢完全撲滅，上午7點空拍畫面。記者吳淑玲／攝影
台南市烏樹林廢棄物暫置場火勢完全撲滅，上午7點空拍畫面。圖／環保局提供
台南市烏樹林廢棄物暫置場火勢完全撲滅，上午7點空拍畫面。圖／環保局提供
台南市府上午召開場記者會，由環保局長許仁澤（右）和消防局長李明峯說明烏樹林廢棄物暫置烏樹火勢撲滅的監控及後續善後作為。記者吳淑玲／攝影
台南市府上午召開場記者會，由環保局長許仁澤（右）和消防局長李明峯說明烏樹林廢棄物暫置烏樹火勢撲滅的監控及後續善後作為。記者吳淑玲／攝影
台南市環保局長許仁澤上午舉行記者會說明烏樹林廢棄物暫置場火勢完全撲滅，上午7點空拍畫面。記者吳淑玲／攝影
台南市環保局長許仁澤上午舉行記者會說明烏樹林廢棄物暫置場火勢完全撲滅，上午7點空拍畫面。記者吳淑玲／攝影

