影／台南後壁烏樹林大火13天撲滅 關鍵「護城河式」浸泡滅火奏效

台南市後壁烏樹林暫置場火災，歷經13天終於在昨天晚間完全撲滅，比原訂今天中午提前12小時，南市府上午召開記者會，環保局強調，會加速暫置區垃圾移除的發包作業，其中樹枝及燒過的殘留物會先發包分類整理，在明年2、3月前破碎完成，再送焚化爐；磚瓦廢棄物另處理，目標是在明年5月前清理完畢歸還土地給國防部。

環保局表示，此次火勢得以完全撲滅，關鍵在於策略改變用水去淹效果非常好，3天就解決，抽取嘉南大圳的水進入浸泡滅火方式，讓高溫燃燒物完全浸泡於水中降溫熄滅，在焚燒圾區周邊幾乎是築起護城河，經消弟兄及廠商機具日夜灌救，火勢在昨天晚上11點30熄滅。

環保局說明火災處理進程，前期作業，逐步處理外圍、降低溫度，初期因周邊樹枝堆置密集、溫度仍高，怪手機具無法直接進入核心區域。環保局因此先從外圍小區域著手，逐段滅火、逐步削減堆置物量，讓作業空間能慢慢被打開。

接著是控制區域後處理核心燃燒層，外圍處理完成後，機具得以接近中間綜合廢棄物區。針對厚度高、溫度仍偏高的核心燃燒層，環保局採「護城河式」處理，先形成封鎖區，再建立浸泡作業區。

最後建立浸泡池，完成最終滅火，環保局引入嘉南大圳水源，於場內打造臨時「浸泡池」。怪手將仍在悶燒、溫度高的廢棄物逐批挖起，直接浸泡於水池中，使其快速降溫、完全熄滅。這道程序成為整起火勢完全撲滅的關鍵。

環保局表說明災後處理有三大重點，一是針對已燃燒的樹枝及綜合廢棄物進行初步整理並移除殘渣；持續進行現場土壤採樣檢測及水質分析作業；場內維持24小時駐守，每小時派員巡查監控，嚴防任何悶燒情形再度發生。

另從火災發生以來，環保局第一時間啟動空品監控，於下風處架設火點影像監控，並進行24小時連續監測且公開數據；水質方面，密集於嘉南大圳烏樹林橋及烏樹林大排下秀祐橋採水檢測，出爐的檢測報告確認河川及灌溉用水均正常。

至於火災撲滅後的廢棄物處理方式，磚瓦類將破碎至特定粒徑後，作為公共工程材料再利用；樹枝類經篩選破碎後送焚化處理；綜合類廢棄物則篩選出可燃物焚化處理，不可燃物送掩埋場依規妥善處理。