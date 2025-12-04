快訊

奇景！為省停車費？新竹多輛機車詭異停車 遭網友砲轟

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市常給人地狹人稠、停車位一位難求的印象，卻有民眾反映，東區台鐵新莊車站的停車場旁明明就有機車停車格，卻有不少民眾貪圖方便，竟將機車停放在汽車停車格內私人土地上，疑藉此避繳停車費，奇特機車亂象引來不少網友砲轟；新莊里長盧秋永指出，警方獲報已立即前往取締開罰，呼籲民眾勿任意違規。

有網友在臉書社團「新竹爆料公社」發文，東區台鐵新莊車站的停車場旁明明就有機車停車格，卻有不少民眾貪圖方便，竟將機車停放在汽車停車格內私人土地上，不解用意為何？也恐影響汽車停車。

該貼文引來不少網友砲轟，紛紛留言「因為要付錢，之前十八尖山停免錢的，滿滿都是車，現在收費一整天十輛車不到，貪婪的想要停免費的，所以只好犧牲別人的權益了」、「應該把亂停罰款提高加拖吊」、「那邊超多沒水準的人，摩托車都亂停，還把出入通道堵住，車子停在最裡面被卡死完全出不來，超差勁」、「我之前去停車，就遇到這種現象...害我都不敢停進車格內，深怕車會被刮到。」

新莊里長盧秋永也在底下留言，強調警方獲報後已前往開罰，並會針對周遭加強取締，呼籲民眾勿亂停車在禁止或限制停車的區域停車，違反交通法規的行為。

警方指出，民眾若在禁止臨時停車處所、標誌線或妨礙通行的地點停車，將依道路交通管理處罰條例開罰600至1200元，常見違規情形包括紅線停車、標線型人行道停車、網狀線停車、妨礙通行等。機車並排停車的罰款則為2400元。

有網友在臉書社團「新竹爆料公社」發文，東區台鐵新莊車站的停車場旁明明就有機車停車格，卻有不少民眾貪圖方便，竟將機車停放在汽車停車格內私人土地上。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「新竹爆料公社」
有網友在臉書社團「新竹爆料公社」發文，東區台鐵新莊車站的停車場旁明明就有機車停車格，卻有不少民眾貪圖方便，竟將機車停放在汽車停車格內私人土地上。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「新竹爆料公社」

停車格 開罰

