打疫苗拿好禮！桃食安心舞動健康嘉年華12/6開跑 抽咖啡機、卡通玩偶

桃園市衛生局推出一年一度的「114年桃食安心舞動健康嘉年華」。圖：衛生局提供

為推廣食品安全與健康生活觀念，桃園市衛生局推出一年一度的「114年桃食安心舞動健康嘉年華」，將於12月6日至7日上午9時到下午16時在桃園藝文廣場登場，其中D區疫苗接種站更推出多項好康活動。50歲以上市民只要攜帶健保卡，學齡前幼兒加帶兒童手冊，前往現場完成疫苗接種，就能帶回多項好禮並免費體驗遊樂設施，鼓勵全民在冬季流感來臨時提早建構完整保護力。

此次活動接種新冠疫苗或流感疫苗的民眾皆可獲得衛生紙、美食券、麥片等實用物資。圖：衛生局提供

此次活動接種新冠疫苗或流感疫苗的民眾，皆可獲得衛生紙、美食券、麥片等實用物資及旋轉木馬、快照與抓娃娃機體驗券，65歲以上長者額外加送暖心毛毯；學齡前幼兒則是贈送米蠟筆，數量有限，送完為止。其中衛生紙也加碼，民眾只要接種1劑就送1串、2劑同時接種就送2串，抓娃娃機更是「保證有獎」，未夾中也能領1份獎品，夾中送雙倍。

現場也規劃豪華抽獎活動，成人組有機會帶回咖啡機、血壓計；幼兒組則是卡通玩偶及彩色筆盒等好禮。衛生局也鼓勵大家在「健康守護所」拍照打卡，完成任務還能再領取抓娃娃券1張。防疫與歡樂兼具，歡迎民眾踴躍參加，把健康與獎品通通帶回家。想了解活動相關訊息可至桃食安心資訊平台查詢。（廣告）

