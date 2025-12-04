張善政感謝楊梅守望相助中隊志工付出 承諾提供完整後勤支援

桃園市民防總隊守望相助大隊楊梅中隊114年慰勤活動。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（3）日晚間前往楊梅區，出席「桃園市民防總隊守望相助大隊楊梅中隊114年慰勤活動」。張善政表示，桃園市在內政部社區治安評比中已連續兩年獲得全國最高等級「特優」，成果來自警察局與全市守望相助隊共同努力。隊員熟悉社區、即時協勤巡守，是支撐桃市治安持續進步的關鍵力量。張善政感謝志工長期投入，市府也將與守望相助體系持續合作，打造更安全宜居的城市。

桃園市長張善政感謝志工長期投入。圖：市府提供

張善政指出，市府近年穩健提升協勤預算，今（114）年度編列1億1734萬餘元，明年提升至1億4166萬餘元，將提供隊員完整後勤支援，讓巡守更加安心。

張善政也說明，市府推動「城市美學」理念，並將理念延伸至守望相助隊制服更新。夏季制服已全面換發，冬季制服亦陸續到位，期盼以舒適與美感兼具的形象，展現對志工的重視，強化隊伍向心力。

桃園市守望相助大隊大隊長蕭毓中表示，感謝市府投入制服更新，讓隊員備感鼓舞。他也肯定楊梅中隊及各個分隊長期巡守的付出，是地方治安的重要支柱，盼持續與市府攜手守護桃園安全。

