相隔僅半個月 苗栗頭份再傳中學女生墜樓身亡意外
苗栗縣頭份市一所中學今天凌晨又傳出有女學生墜樓身亡意外，縣府教育處表示目前正調查中。這所中學上月中旬剛發生國三女生墜樓事件，不料僅半個月又傳出憾事，引起地方高度關切。
苗栗縣消防局表示，今天凌晨0點48分接獲警方轉來的救護通報，派遣救護車趕往，但到場時發現16歲的高二女生已明顯死亡，未再送醫。
苗栗縣教育處表示，這起意外事件原因仍在調查，目前等待校安通報了解詳細情況。初步了解，墜樓女生昨晚未返家，家屬和警方最後以手機定位方式查出女生所在地點。
縣議員蕭詠萱上午在臉書社團po文透露這起不幸事件，表示對接連發生的狀況，她覺得校方對此事應有更積極作為，從校長、主任、組長、科任教師和班級導師，都應審慎且嚴正地看待這件事情，不應該只是把責任推給輔導老師或輔導人員，否則難保不會有後續的憾事繼續發生。
她表示，會積極與教育處、社會處和警察局保持密切聯繫，希望能攜手發揮社會安全網的共同守護功能，一起守護學童的生命安全。
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
