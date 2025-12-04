快訊

iPhone 17 Pro降級5年招牌相機功能？蘋果官方認證了

濱崎步返日後首露面霸氣喊「我會持續前進」 美容師揭上海0人演唱會真相

民進黨提「民主假」 張景森批放假買票：用舊腦袋在算選票

聽新聞
0:00 / 0:00

相隔僅半個月 苗栗頭份再傳中學女生墜樓身亡意外

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市一所中學今天凌晨又傳出有女學生墜樓身亡意外，縣府教育處表示目前正調查中。這所中學上月中旬剛發生國三女生墜樓事件，不料僅半個月又傳出憾事，引起地方高度關切。

苗栗縣消防局表示，今天凌晨0點48分接獲警方轉來的救護通報，派遣救護車趕往，但到場時發現16歲的高二女生已明顯死亡，未再送醫。

苗栗縣教育處表示，這起意外事件原因仍在調查，目前等待校安通報了解詳細情況。初步了解，墜樓女生昨晚未返家，家屬和警方最後以手機定位方式查出女生所在地點。

縣議員蕭詠萱上午在臉書社團po文透露這起不幸事件，表示對接連發生的狀況，她覺得校方對此事應有更積極作為，從校長、主任、組長、科任教師和班級導師，都應審慎且嚴正地看待這件事情，不應該只是把責任推給輔導老師或輔導人員，否則難保不會有後續的憾事繼續發生。

她表示，會積極與教育處、社會處和警察局保持密切聯繫，希望能攜手發揮社會安全網的共同守護功能，一起守護學童的生命安全。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

苗栗縣頭份市一所中學今天凌晨又傳出有女學生墜樓身亡意外。示意圖／本報資料照
苗栗縣頭份市一所中學今天凌晨又傳出有女學生墜樓身亡意外。示意圖／本報資料照

女生 生命線 墜樓

延伸閱讀

獨／天啊！山羌嘴套保特瓶死亡 苗栗縣道126線動保慘案

苗栗銅鑼自來水管修復又噴水花 台水：調材料處理

苗栗警取締中巴違規上山 查獲整車22名外籍遊客竟全是失聯移工

苗栗頭份市區汽修場起火 消防人員灌救中

相關新聞

國10西向連環撞！7車追撞釀大塞車 貨櫃打橫塞住西向車道

國道10號西向3.9K處靠近鼎金系統前今天上午9時30分左右發生7輛大小車追撞事故，其中一輛貨櫃車更失控打橫，造成西向車...

奇景！為省停車費？新竹多輛機車詭異停車 遭網友砲轟

新竹市常給人地狹人稠、停車位一位難求的印象，卻有民眾反映，東區台鐵新莊車站的停車場旁明明就有機車停車格，卻有不少民眾貪圖...

國1南下豐原段凌晨重大連環車禍 聯結車追撞3小車釀1死9傷

國道一號南向豐原路段今天凌晨發生嚴重連環車禍事故，一輛聯結車追撞多輛小客車，造成1人死亡、9人輕重傷，其中一名年約60歲...

林口社區三溫暖傳死亡意外 7旬男全身大面積燒燙傷送醫亡

新北市林口區1處社區昨晚8時許驚傳死亡意外。79歲夏男使用社區三溫暖許久未出來，夏妻立即請櫃台人員前往察看，赫然發現夏男...

台南烏樹林暫置場大火 啟動全市消防人力輪班搶救12天終於撲滅

台南後壁區烏樹林風災廢棄物暫置場自上月21日深夜傳出火警，悶燒12天後於昨深夜11時30分殘火處理完畢，完全熄滅，消防局...

影／台南後壁烏樹林大火13天撲滅 關鍵「護城河式」浸泡滅火奏效

台南市後壁烏樹林暫置場火災，歷經13天終於在昨天晚間完全撲滅，比原訂今天中午提前12小時，南市府上午召開記者會，環保局強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。