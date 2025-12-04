快訊

釋迦價格好宵小覬覦...台東警加強護果 農民感動：見巡邏車就安心

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東鳳梨釋迦陸續進入採收高峰，果園一片忙碌，也吸引宵小覬覦。警方持續推動「護果專案」，加強果園周邊的治安維護，派出所依據各地果園分布與以往易發生竊案的熱點，調整巡邏密度與時段，全力防堵竊案發生，讓農民在採收季節能安心作業。

全縣鳳梨釋迦種植面積近3000公頃，是全台主要產區。近來批發市場每公斤價格約在80元左右，比去年同期高出近2成，優勢價格自然成為不肖之徒覬覦目標，也陸續有農民反映果園遭人闖入情形。警方因而在採收期前即啟動護果措施，在主要產區布下綿密巡邏網。

為提升反應速度，警方與守望相助隊及果農們建立通報管道，透過即時群組掌握可疑人車動態；農民只要發現異狀，一拍照、一通報，巡邏警力便能在第一時間趕赴現場查處。警方也利用日夜巡邏時段，深入果園周邊踏查，同時提醒農民注意照明、裝設監視器，降低遭竊風險。

不少農民表示，看到警車一天多次在產業道路巡邏，心裡真的比較踏實。「今年價格好，大家都很怕被偷，看到警方這麼用心，我們採果都放心多了。」也有農民說，過去深夜聽到狗叫都會緊張，但現在巡邏頻繁，知道警察在附近，心就安了。

台東警分局強調，釋迦採收雖逐漸接近尾聲，但警方不敢鬆懈，護果勤務會持續到農民順利完成最後一批收成。警方也呼籲民眾，若在果園周邊發現可疑人、車輛，可立即撥打110通報。

台東鳳梨釋迦陸續進入採收高峰，果園一片忙碌，也吸引宵小覬覦。警方持續推動「護果專案」，加強果園周邊的治安維護。圖／台東警分局提供
台東鳳梨釋迦陸續進入採收高峰，果園一片忙碌，也吸引宵小覬覦。警方持續推動「護果專案」，加強果園周邊的治安維護。圖／台東警分局提供
鳳梨釋迦近來批發市場每公斤價格約在80元左右，比去年同期高出近2成，優勢價格自然成為不肖之徒覬覦目標。圖／台東警分局提供
鳳梨釋迦近來批發市場每公斤價格約在80元左右，比去年同期高出近2成，優勢價格自然成為不肖之徒覬覦目標。圖／台東警分局提供

