金融存股族收聖誕禮包！13家金控獲利破5千億 中信金、新新金殖利率上看5%

台大爆肺結核匡列學生檢查 衛生局證實「非近期個案」

都上過同一堂課！台大爆多人匡列肺結核接觸者 學生怨檢查強碰期末考

國1南下豐原段凌晨重大連環車禍 聯結車追撞3小車釀1死9傷

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

國道一號南向豐原路段今天凌晨發生嚴重連環車禍事故，一輛聯結車追撞多輛小客車，造成1人死亡、9人輕重傷，其中一名年約60歲男性駕駛到院前已無呼吸心跳，緊急送往光田醫院向上院區搶救，但今天凌晨3時仍因傷勢過重不治身亡。其餘9名傷者也分別送醫治療，事故原因正由國道警方調查中。

台中市消防局表示，今日凌晨1時06分接獲報案，指國道一號南下171公里處發生連環車禍，現場有多人受困，消防局立即派遣第一大隊、豐原分隊等8個單位前往救援，共出動消防車11輛、救護車8輛、民間救護車3輛，消防人員51名趕赴救援，抵達現場後立即檢傷分類，事故共涉及11人，其中10人受傷（7男3女）。

據了解，事故發生於凌晨1時11分左右，一輛聯結車與3輛小客車發生連環追撞，現場一輛聯結車卡在分隔島附近，另有一輛廂型車嚴重凹陷毀損，地面散落大量汽車零件殘骸、貨物及紙箱；事故一度造成國道全線封閉，嚴重影響交通。

國道警方表示，車禍發生的詳細原因，仍有待警方進一步調查釐清，呼籲用路人行駛國道時應保持安全距離，注意前方路況，避免類似憾事再度發生。

國道一號南向豐原路段今天凌晨發生嚴重連環車禍事故，聯結車追撞多輛自小客車，造成1死9傷。圖／台中市消防局提供
國道一號南向豐原路段今天凌晨發生嚴重連環車禍事故，聯結車追撞多輛自小客車，造成1死9傷。圖／台中市消防局提供

國道一號南向豐原路段今天凌晨發生嚴重連環車禍事故，聯結車追撞多輛自小客車，造成1死9傷。圖／台中市消防局提供
國道一號南向豐原路段今天凌晨發生嚴重連環車禍事故，聯結車追撞多輛自小客車，造成1死9傷。圖／台中市消防局提供
國道一號南向豐原路段今天凌晨發生嚴重連環車禍事故，1死9傷的傷亡清冊。圖／台中市消防局提供
