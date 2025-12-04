退休校長登玉山後四峰失聯身亡 雪羊批6年前悲劇重演：政府長期未正視

新北市郭姓退休校長登玉山後四峰失聯4天，被登山客發現倒臥樹叢。圖為救難人員尋人時，研商如何搜救。 圖／讀者提供

玉山後四峰再傳憾事。62歲郭姓退休校長於11月27日與6名團員入山，從高雄桃源區鹿山路線往玉山後四峰前進時落隊失聯。經搜尋4天後，12月1日上午被山友發現倒臥在圓峰山屋下方約數十公尺的樹叢間，已明顯死亡。消息震撼登山圈，也引發對同行領隊行動的討論。

根據玉管處與搜救人員資訊，郭姓男子因腳程較慢，逐漸與隊伍拉開距離。登山團於11月27日傍晚抵達圓峰山屋，但同行的蔡姓領隊約在18時到達後休息近兩小時，直到20時在其他山友提醒下才開始搜尋郭男。當晚山區天候惡劣、視線不佳，蔡姓領隊在距離郭男最終被發現處僅約400公尺的位置即折返，引發部分山友質疑「錯失黃金救援時間」，檢警也已介入釐清領隊及其他團員是否涉過失致死。

台灣知名山岳攝影師暨作家雪羊，在臉書粉專「雪羊視界 Vision of a Snow Ram」以「六年如一日的文化與管理失能：後四峰郭校長山難」為標題發表長文，點出疑似「偽自組商業團」的領隊操作問題，並直言這起意外「原可完全避免」，更批政府多年來缺乏商業登山管理制度，使消費者安全長期暴露在風險中。

雪羊引用山友描述，指出該隊伍由蔡姓領隊帶領，在鹿山單攻返程時「放任隊伍分散」，未確保隊形一致。抵達圓峰山屋後，也未及時清點人數或確認落隊者狀況，而是先休息近2小時，直到晚間8時才因其他隊伍提醒出門搜尋。

貼文指出，郭男離主要路徑並不遠，疑似因體力耗盡而尋找避風地點休息，卻因冬季低溫不幸喪命。領隊當晚因無攜帶裝備、又遇到路徑結冰，於距離郭男可能所在位置僅數百公尺處折返，質疑其錯失救援時機。

雪羊指出，這類「偽自組」形式的登山團體收費帶隊上山，但沒有合法旅行業或登山嚮導制度的規範，導致其品質、專業度不一，組成方式如「抽獎」。文中也指出，領隊疑似曾出現不當帶隊紀錄，包含在南二段行程中頻繁通報直升機載運無重傷的隊員，「只要有人慢了，就叫直升機謊報受傷把人載走，完完全全地把營業成本外包給全民買單。」引發外界對其濫用公務資源的質疑。

貼文大篇幅批評政府多年來未將「登山服務業」視為正式產業，導致商業登山無需專業證照即可帶隊、無監督機制、無懲罰制度、山屋與資源長期遭業者技術性占用，及消費者難以判斷領隊品質，風險全由參加者承擔。

「在國家公園帶團營利，不需付任何費用，也不受任何監督」，雪羊認為，與國外登山大國的嚴格制度相比，台灣相關法規長期欠缺是導致悲劇重演的制度性問題。

貼文還提及2019年秀姑巒山虎哥山難案，同樣是因為私揪團領隊的決策失誤，造成隊員死亡，該案最終判賠255萬元。雪羊認為，本次事件類型相同，若家屬希望追究責任，可尋求法律協助。

雪羊也呼籲，近期國家公園法修法在即，政府應把握機會正式建立登山業者管理制度、登山嚮導專業證照、商業隊登山規範與懲罰機制。若制度不改，「未來依然會有無數的郭校長死於非命，死於一個無法保障消費者權益的灰色商業登山國度。」盼政府正視登山安全與環境保育。