林口社區三溫暖傳死亡意外 7旬男全身大面積燒燙傷送醫亡
新北市林口區1處社區昨晚8時許驚傳死亡意外。79歲夏男使用社區三溫暖許久未出來，夏妻立即請櫃台人員前往察看，赫然發現夏男倒臥三溫暖內，全身大面積燒燙傷已無生命跡象，送醫急救不治。警方初判無外力介入，確切死因仍待相驗釐清。
林口警方昨天晚間8時許接獲新北市消防局通報，林口區文化三路二段某社區內1名老翁倒臥於社區三溫暖設施內，身體有燒燙傷，送醫時已無呼吸心跳。警員獲報趕抵社區，經查社區櫃台人員晚間7時許接獲夏男妻子致電，表示懷疑丈夫夏男（79歲）在健身房內出意外。
櫃台人員立即前往查看，赫見夏男倒臥在三溫暖內立即通報119。救護人員到場發現夏男全身大面積燒燙傷已無生命跡象，經送醫急救後仍宣告不治。警方鑑識人員初步勘驗現場並無打鬥痕跡及無外力介入，懷疑夏男可能因疾病導致昏迷死亡，確切死因仍待檢警相驗釐清。
