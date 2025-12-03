台中北區小吃店拍到男子包包掉出一把槍 警：成立專案小組追查

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局今天在網路平台Threads巡邏時發現，有民眾發布影片，影片中一名男子在小吃店內的包包，疑掉出一把疑似手槍的物品，二分局表示，已成立專案小組，追查該把手槍是否為管制物品。

第二警分局今日下午網路巡邏，發現社群平台Threads有一則影音貼文，內容指稱昨日下午有一名男子背著背包進入北區篤行路上一家小吃店，期間背包內掉出一件疑似「手槍」的物品，該男子隨即撿起後離開。

經查，該男子離開小吃店後，隨即前往附近的人力仲介公司，表明欲拿該物品換錢，因男子行為異常，仲介公司員工不予理會，該男子便自行去，員工未向警方報案。

二分局表示，獲報後已組成專案小組，目前已掌握涉案男子身分，全力查緝，釐清所持物品及意圖，依法調查偵辦。

二分局強調，維護治安、打擊不法，是警察的責任與承諾，對於任何足以引發治安疑慮之行為，都採取零容忍態度，立即投入查緝、迅速釐清，確保市民安心生活。

台中市一名男子昨天在北區小吃店內被拍到，包包掉出一把槍，警方已展開追查。圖／摘自Threads
小吃 網路 影片

