影／忘關貨車鷗翼門一路趴趴走 掃過號誌燈桿及民宅嚇壞住戶

宜蘭有大貨車司機卸貨之後，忘記把貨車側邊的鷗翼門關好就直接上路，一路趴趴走經過五結鄉一處路口時，鷗翼門竟全部鬆脫，門板翹起先是撞斷號誌燈桿，再擦撞路旁民宅側牆，轟然巨響嚇壞住戶，抱怨「怎麼這麼不小心」，有網友笑稱「噗嚨共」。

意外事故發生在昨天上午，這輛具有鷗翼門裝置的貨車行經五結鄉三結東路與三結二路口，原本是右門沒有關好經過該路口時整個鬆開，鷗翼門翹起比貨車車頂高，看起來就像招財貓的右手，一路掃過號誌燈及住家圍牆，造成嚴重毀損。

附近住戶聽到巨大撞擊，紛紛跑出來看，抱怨 「到底怎麼撞的？」、「側車沒關好也不知道」；還有網友笑說「噗嚨共」、「真的好危險」。