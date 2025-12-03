快訊

粉絲不捨…「康熙來了」停播10年 最後一次錄影蔡康永淚灑攝影棚

網爆台荷交流情報戰大挫敗 官員：國防部不顧體制是導火線

「給大家看看長相」北醫大教授遭控公開嗆學生黃臉婆 校方回應

聽新聞
0:00 / 0:00

影／忘關貨車鷗翼門一路趴趴走 掃過號誌燈桿及民宅嚇壞住戶

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭有大貨車司機卸貨之後，忘記把貨車側邊的鷗翼門關好就直接上路，一路趴趴走經過五結鄉一處路口時，鷗翼門竟全部鬆脫，門板翹起先是撞斷號誌燈桿，再擦撞路旁民宅側牆，轟然巨響嚇壞住戶抱怨「怎麼這麼不小心」，有網友笑稱「噗嚨共」。

意外事故發生在昨天上午，這輛具有鷗翼門裝置的貨車行經五結鄉三結東路與三結二路口，原本是右門沒有關好經過該路口時整個鬆開，鷗翼門翹起比貨車車頂高，看起來就像招財貓的右手，一路掃過號誌燈及住家圍牆，造成嚴重毀損。

附近住戶聽到巨大撞擊，紛紛跑出來看，抱怨 「到底怎麼撞的？」、「側車沒關好也不知道」；還有網友笑說「噗嚨共」、「真的好危險」。

羅東警方獲報到場，23歲朱姓司機疑似開著大貨車下貨之後，忘記把貨門關好就上路，所幸沒有造成任何人受傷，也無酒駕，不過違反道路交通管理處罰條例，還是要開罰1000元以上6000元以下罰鍰。

未關鷗翼車門的貨車，在掃斷號誌電桿時，整個前輪翹起重心不穩。圖／民眾提供
未關鷗翼車門的貨車，在掃斷號誌電桿時，整個前輪翹起重心不穩。圖／民眾提供
鷗翼車門翹起像是招財貓的手，不慎掃斷號誌燈桿。圖／民眾提供
鷗翼車門翹起像是招財貓的手，不慎掃斷號誌燈桿。圖／民眾提供
未關鷗翼車門的貨車，撞斷號誌燈桿，還拉扯一堆電線掉在地面。圖／民眾提供
未關鷗翼車門的貨車，撞斷號誌燈桿，還拉扯一堆電線掉在地面。圖／民眾提供
鷗翼車門翹起的貨車擦撞民宅側牆。圖／警方提供
鷗翼車門翹起的貨車擦撞民宅側牆。圖／警方提供
鷗翼車門翹起的貨車擦撞民宅側牆。圖／警方提供
鷗翼車門翹起的貨車擦撞民宅側牆。圖／警方提供

住戶 抱怨

延伸閱讀

台中騎車與大貨車路口同步右轉…下一秒女騎士頭部輾爆慘死

台中騎車與大貨車車禍 女騎士頭部重創慘死

影／轎車撞斷號誌桿電線掉 大貨車載物勾到電線扯斷另一號誌桿

影／北市7旬翁感冒開車突暈眩 失控撞斷燈桿「壓3輛車」驚悚畫面曝

相關新聞

嘉義男酒駕撞死婦人還逃逸赴約車震 檢方籲重判

嘉義34歲楊姓男子被控於去年5月間酒後高速駕車，追撞六旬陳姓婦人致死並肇事逃逸，案件日進入國民參與審判程序。檢方指出，楊...

影／忘關貨車鷗翼門一路趴趴走 掃過號誌燈桿及民宅嚇壞住戶

宜蘭有大貨車司機卸貨之後，忘記把貨車側邊的鷗翼門關好就直接上路，一路趴趴走經過五結鄉一處路口時，鷗翼門竟全部鬆脫，門板翹...

影／台南南區木炭工廠倉庫火警 現場濃煙密布消防搶救

台南市消防局今天下午3時5分接獲民眾報案，南區永成路二段980巷一間木炭工廠倉庫發生火警，立即派遣德興等分隊出動25車68人、無人機、消防機器人各1台趕往；救災人員於3時18分出水搶救...

台南市10年來5起一氧化碳中毒20人傷 消防局：做好5事可遠離隱形殺手

冬季來臨，氣溫驟降，台南市消防局提醒，民眾洗熱水澡切勿忽略通風的重要性，讓「隱形殺手」一氧化碳對居家安全造成嚴重威脅，統...

彰化鄉間小路最美的風景 老翁摔車3國中生救人要緊陪伴到黃昏

彰化縣梁姓農民騎機車昨到田裡工作，回家途中摔車，左腿劇痛坐在馬路起不來，縣立成功高中的國中部3名學生放學路過，主動關懷和...

台中騎車與大貨車路口同步右轉…下一秒女騎士頭部輾爆慘死

台中市烏日區環中路今天上午發生一起驚悚的機車與大貨車相撞死亡車禍，60歲陳姓女機車騎士與大貨車在五光路口遇綠燈，同步右轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。