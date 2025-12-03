聽新聞
0:00 / 0:00
影／忘關貨車鷗翼門一路趴趴走 掃過號誌燈桿及民宅嚇壞住戶
宜蘭有大貨車司機卸貨之後，忘記把貨車側邊的鷗翼門關好就直接上路，一路趴趴走經過五結鄉一處路口時，鷗翼門竟全部鬆脫，門板翹起先是撞斷號誌燈桿，再擦撞路旁民宅側牆，轟然巨響嚇壞住戶，抱怨「怎麼這麼不小心」，有網友笑稱「噗嚨共」。
意外事故發生在昨天上午，這輛具有鷗翼門裝置的貨車行經五結鄉三結東路與三結二路口，原本是右門沒有關好經過該路口時整個鬆開，鷗翼門翹起比貨車車頂高，看起來就像招財貓的右手，一路掃過號誌燈及住家圍牆，造成嚴重毀損。
附近住戶聽到巨大撞擊，紛紛跑出來看，抱怨 「到底怎麼撞的？」、「側車沒關好也不知道」；還有網友笑說「噗嚨共」、「真的好危險」。
羅東警方獲報到場，23歲朱姓司機疑似開著大貨車下貨之後，忘記把貨門關好就上路，所幸沒有造成任何人受傷，也無酒駕，不過違反道路交通管理處罰條例，還是要開罰1000元以上6000元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言