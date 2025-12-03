快訊

影／台南南區木炭工廠倉庫火警 現場濃煙密布消防搶救

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市消防局今天下午3時5分接獲民眾報案，南區永成路二段980巷一間木炭工廠倉庫發生火警，立即派遣德興等分隊出動25車68人、無人機、消防機器人各1台趕往；救災人員於3時18分出水搶救，3時47分撲滅火勢，並確認有延燒相鄰花圈行，所幸無人受傷，目前處理殘火中。

消防局指出，該處為勝興薪炭號倉庫，現場為組合式貨櫃屋及鐵皮連棟建物，消防到場時已全面燃燒，並延燒相鄰無店招花圈行（倉庫）以及二輛車，立即通知左右鄰戶疏散，請求增派多梯次支援；所幸確認無人受困，屋主未初期滅火，也沒有裝設住警器，消防搶救後順利撲滅。

消防局表示，現場燃燒結構為組合式貨櫃屋及鐵皮連棟建物，燃燒面積勝興薪炭號燃燒約18平方公尺，花圈行燃燒約10平方公尺，合計約28平方公尺，燃燒兩部車輛其中一輛為報廢車、無車牌，因有財損，火調科人員將進場調查，轄區分隊將對屋主施以防火宣導。

台南市南區永成路二段980巷一間木炭工廠倉庫發生火警，消防趕往搶救。記者袁志豪／翻攝
台南

