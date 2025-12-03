嘉義男酒駕撞死婦人還逃逸赴約車震 檢方籲重判

嘉義34歲楊姓男子被控於去年5月間酒後高速駕車，追撞六旬陳姓婦人致死並肇事逃逸，案件日進入國民參與審判程序。檢方指出，楊男撞人後不僅逃離現場，竟仍前往超商接載女網友發生性行為，行為惡性重大，將建請處以重刑。

起訴書表示，去年5月7日深夜，楊男酒後駕車行經嘉義市民生南路、垂楊路口時，追撞剛下車步行的陳姓婦人，巨力撞擊使陳婦當場彈飛至對向車道，送醫後仍不治身亡。楊男肇事後立刻加速逃逸，警方調閱監視器後於2小時後在嘉義縣水上鄉住處將其逮捕，酒測值高達每公升1.05毫克。

庭上播放的監視器與行車紀錄器畫面顯示，楊男撞人瞬間大叫一聲，隨即逃逸，並前往民生北路與已相約的女網友會面。2人停車於路邊發生性行為，其間楊男還折返經過事故現場，清楚看到救護車卻無任何通報行為。事後，他向女網友稱「已醉茫了」，要對方自行搭計程車回家。

該名女網友今日出庭作證，指自己發現車頭凹陷後詢問楊男，對方才稱曾「發生車禍」，且承認喝酒。

檢方指出，楊男到案後一度否認撞人，稱只是「撞到東西」，也否認酒駕，辯稱是返家後才飲酒。直到遭檢方起訴後才坦承酒駕與撞人，並與死者家屬達成和解並完成賠償。

檢方強調，楊男酒後高速撞人致死、逃逸、未及時報案，且仍急著赴約從事性行為，事後在警方與檢方調查期間多次否認犯行，足見犯後態度不佳，將向合議庭建請重判。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康