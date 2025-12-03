快訊

二度出戰！民進黨選對會拍板 徵召劉建國參選2026雲林縣長

NBA／震撼彈！快艇裁掉「控衛之神」保羅 總管說明原因

悄悄設置繳費設備 好市多新莊店「終結免費停車」…全台剩這5店未收費

嘉義男酒駕撞死婦人還逃逸赴約車震 檢方籲重判

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義34歲楊姓男子被控於去年5月間酒後高速駕車，追撞六旬陳姓婦人致死並肇事逃逸，案件日進入國民參與審判程序。檢方指出，楊男撞人後不僅逃離現場，竟仍前往超商接載女網友發生性行為，行為惡性重大，將建請處以重刑。

起訴書表示，去年5月7日深夜，楊男酒後駕車行經嘉義市民生南路、垂楊路口時，追撞剛下車步行的陳姓婦人，巨力撞擊使陳婦當場彈飛至對向車道，送醫後仍不治身亡。楊男肇事後立刻加速逃逸，警方調閱監視器後於2小時後在嘉義縣水上鄉住處將其逮捕，酒測值高達每公升1.05毫克。

庭上播放的監視器與行車紀錄器畫面顯示，楊男撞人瞬間大叫一聲，隨即逃逸，並前往民生北路與已相約的女網友會面。2人停車於路邊發生性行為，其間楊男還折返經過事故現場，清楚看到救護車卻無任何通報行為。事後，他向女網友稱「已醉茫了」，要對方自行搭計程車回家。

該名女網友今日出庭作證，指自己發現車頭凹陷後詢問楊男，對方才稱曾「發生車禍」，且承認喝酒。

檢方指出，楊男到案後一度否認撞人，稱只是「撞到東西」，也否認酒駕，辯稱是返家後才飲酒。直到遭檢方起訴後才坦承酒駕與撞人，並與死者家屬達成和解並完成賠償。

檢方強調，楊男酒後高速撞人致死、逃逸、未及時報案，且仍急著赴約從事性行為，事後在警方與檢方調查期間多次否認犯行，足見犯後態度不佳，將向合議庭建請重判。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義男酒駕撞死婦人仍急赴約車震，案件進入國民審判。圖／聯合報資料照片
嘉義男酒駕撞死婦人仍急赴約車震，案件進入國民審判。圖／聯合報資料照片

嘉義 性行為

延伸閱讀

奈良美智嘉義特展門票秒殺 點名在嘉拍攝影片「大濛」掀熱潮　

嘉義男潛入靈堂摸走香菸 連擲筊銅板20元也不放過

枯水期 嘉義仁義潭、蘭潭蓄水逾7成原因曝

影／彰化永靖酒駕連2撞！員警被撞傷 淒厲慘叫聲畫破夜空

相關新聞

嘉義男酒駕撞死婦人還逃逸赴約車震 檢方籲重判

嘉義34歲楊姓男子被控於去年5月間酒後高速駕車，追撞六旬陳姓婦人致死並肇事逃逸，案件日進入國民參與審判程序。檢方指出，楊...

台中騎車與大貨車路口同步右轉…下一秒女騎士頭部輾爆慘死

台中市烏日區環中路今天上午發生一起驚悚的機車與大貨車相撞死亡車禍，60歲陳姓女機車騎士與大貨車在五光路口遇綠燈，同步右轉...

影／台南南區木炭工廠倉庫火警 現場濃煙密布消防搶救

台南市消防局今天下午3時5分接獲民眾報案，南區永成路二段980巷一間木炭工廠倉庫發生火警，立即派遣德興等分隊出動26車5...

台南市10年來5起一氧化碳中毒20人傷 消防局：做好5事可遠離隱形殺手

冬季來臨，氣溫驟降，台南市消防局提醒，民眾洗熱水澡切勿忽略通風的重要性，讓「隱形殺手」一氧化碳對居家安全造成嚴重威脅，統...

彰化鄉間小路最美的風景 老翁摔車3國中生救人要緊陪伴到黃昏

彰化縣梁姓農民騎機車昨到田裡工作，回家途中摔車，左腿劇痛坐在馬路起不來，縣立成功高中的國中部3名學生放學路過，主動關懷和...

影／竹東北興路人行道施工有坑釀意外 國中生晚上騎車摔傷骨折

新竹縣竹東鎮北興路新建人行道昨晚傳意外，一名國中生騎腳踏車返家時，因排水孔缺口慘摔，造成左手骨折，今天下午將開刀治療。由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。