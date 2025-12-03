快訊

台南市10年來5起一氧化碳中毒20人傷 消防局：做好5事可遠離隱形殺手

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

冬季來臨，氣溫驟降，台南市消防局提醒，民眾洗熱水澡切勿忽略通風的重要性，讓「隱形殺手」一氧化碳對居家安全造成嚴重威脅，統計10年來台南市共發生5起一氧化碳中毒事件，造成20人受傷；呼籲安裝熱水器，一定要做對5件事，遠離隱形殺手。

內政部消防署統計，2020年至2025年間，全國共發生123起一氧化碳中毒事件，導致16人死亡、324人送醫，今年截至11月分，已發生21起中毒事故，導致5人死亡及54人送醫（台南市今年為0件）；若統計台南市2016年迄今年，共發生5起中毒事故，造成20人受傷。

台南市消防局每年12月到隔年2月一氧化碳預防季辦理一系列宣導，今天在中信金融管理學院哈利波特講堂舉辦「防範一氧化碳中毒宣導」，義消婦女中隊第二分隊以古裝劇呼籲「勿關窗取暖、保持通風、使用合格熱水器」；副局長楊宗林則提醒，安裝熱水器一定要找合格的技士。

楊宗林表示，若安裝錯誤產生後續的問題，業者也必須要負相關的法律的責任，消防法中都有規範；提醒民眾歲末年終天氣變化時，大家在使用瓦斯、熱水器要注意產生的危險，再怎麼冷，也要留一線窗戶給自己，比如說洗澡、煮飯、用火時。

楊說明，一氧化碳是無味、無臭，在感覺到身體不適的時候，可能已經來不及，想打119也沒力；所以家裡的人如果洗澡太久沒有出來，裡面的排氣又不好，可能要去看一下，確保安全。

消防局指出，安裝熱水器，一定要做對5件事（五要），遠離隱形殺手一氧化碳：

1.要安全品牌：選用貼有CNS檢驗合格標示。2.要正確型式：依通風條件選擇正確型式熱水器。屋外式(RF式)熱水器應裝置於室外通風良好處所；如裝設於室內或不通風場所，應選購半密閉強制排氣式(FE式)熱水器或密閉強制供排氣式(FF式)熱水器。

3.要安全安裝：由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士安裝，完工後張貼施工標籤。4.要定期檢修：定期檢修或汰換熱水器，如需更動熱水器設置位置或改變排氣管路時，均應請合格承裝業技術士為之。5.要保持通風：避免加裝門窗、遮雨板或晾曬大量衣物阻礙通風。

今天現場也頒發「114年宣導防範居家一氧化碳中毒青少年四格漫畫競賽」優選獎狀，12件國、高中生的優秀作品代表台南市參加全國比賽榮獲2優等、4佳作及1名網路人氣獎佳績，作品精準捕捉防範一氧化碳(CO)中毒的三大核心警訊。

市長黃偉哲呼籲，使用燃氣熱水器時務必開窗保持通風；消防局長李明峯指出，明年1月1日至2月28日止，消防局推動「熱水器遷移或更換補助計畫」，每戶最高補助3000元，低收入戶最高可達12000元，鼓勵市民主動檢查家中熱水器設置環境，確保居家安全（可向119或消防分隊洽詢）。

台南市消防局統計，2016年迄今年，共發生5起中毒事故，造成20人受傷。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局統計，2016年迄今年，共發生5起中毒事故，造成20人受傷。記者袁志豪／翻攝
消防局指出，安裝熱水器，一定要做對5件事（五要），圖為安裝錯誤真實情境。記者袁志豪／翻攝
消防局指出，安裝熱水器，一定要做對5件事（五要），圖為安裝錯誤真實情境。記者袁志豪／翻攝
一氧化碳中毒症狀與處置要領。圖／消防局提供
一氧化碳中毒症狀與處置要領。圖／消防局提供
消防局指出，安裝熱水器，一定要做對5件事（五要），遠離隱形殺手一氧化碳。圖／消防局提供
消防局指出，安裝熱水器，一定要做對5件事（五要），遠離隱形殺手一氧化碳。圖／消防局提供
台南市消防局今天在中信金融管理學院哈利波特講堂舉辦「防範一氧化碳中毒宣導」，現場也頒發「114年宣導防範居家一氧化碳中毒青少年四格漫畫競賽」優選獎狀。記者袁志豪／攝影
台南市消防局今天在中信金融管理學院哈利波特講堂舉辦「防範一氧化碳中毒宣導」，現場也頒發「114年宣導防範居家一氧化碳中毒青少年四格漫畫競賽」優選獎狀。記者袁志豪／攝影
台南市消防局今天在中信金融管理學院哈利波特講堂舉辦「防範一氧化碳中毒宣導」，現場也頒發「114年宣導防範居家一氧化碳中毒青少年四格漫畫競賽」優選獎狀。記者袁志豪／攝影
台南市消防局今天在中信金融管理學院哈利波特講堂舉辦「防範一氧化碳中毒宣導」，現場也頒發「114年宣導防範居家一氧化碳中毒青少年四格漫畫競賽」優選獎狀。記者袁志豪／攝影
台南市消防局今天在中信金融管理學院哈利波特講堂舉辦「防範一氧化碳中毒宣導」。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天在中信金融管理學院哈利波特講堂舉辦「防範一氧化碳中毒宣導」。記者袁志豪／翻攝

熱水器 一氧化碳中毒 台南

