彰化鄉間小路最美的風景 老翁摔車3國中生救人要緊陪伴到黃昏

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣梁姓農民騎機車昨到田裡工作，回家途中摔車，左腿劇痛坐在馬路起不來，縣立成功高中的國中部3名學生放學路過，主動關懷和陪伴1小時，直到梁翁的子女趕到送醫；梁翁的表弟今到校感謝，校方決定表揚這3名見義勇為的學生。

梁翁89歲，家人一再勸說不要騎機車，改為步行當作散步到田裡務農。梁翁昨趁家人都外出，午後騎機車載農用器具到田裡，回程途經溪湖五分仔小火車鐵軌，疑似機車載重過重，他重心不穩摔車倒地，左腿劇痛起不來。

成功高中昨、今兩天舉行段考，國中部一年級學生李享金、陳威劭、尤孟軒約好第一天考試結束到另一名同學家拿東西，於是放學後3人騎腳踏車沿美溪路往西前進，約4點15分看見1名阿伯坐在馬路中間，即停車上前關懷「需要我們做什麼？」

李享金今表示，阿伯不敢讓家人知道騎機車受傷，說先移坐路邊，等他的子女來找他即可。李享金等3名學生向路人求助，1名男姓機車騎士過路，和3名學生合力把梁翁扶到路肩，男機車騎士說還有事情必須離開，留下李享金等3名學生陪伴梁翁。

陳威劭、尤孟軒都表示，今天要段考，同學紛紛盡早回家準備，而阿伯左腿不能動，看起來傷得不輕，昨天他們在現場陪伴阿伯，雖然3人都沒帶手機到校，無法聯繫家人告知幫忙阿伯所以會晚一點回家，當下只想到救人要緊，沒想過會等多久。

等到5點多，梁翁的楊姓表弟剛好到農園，見到梁翁和3名學生在路邊，趕緊上前查看，發現梁翁疑似左小腿開放性骨折，立刻通知梁翁的子女，待梁翁子女到達後，先向3名學生道謝再送梁翁就醫，幸好左小腿骨折、雙手擦挫傷之外沒生命危險。

成功高中表示，今天要段考，學生願意陪伴受傷長者，今上午長者的親戚到校代為致謝，校方才知道學生見義勇為，這樣的精神值得嘉許，校方等段考結束後擇日表揚及至少記嘉獎，希望青少年都見賢思齊。

彰化縣立成功高中國中部學生李享金、陳威劭、尤孟軒主動幫助梁姓老翁。記者簡慧珍／攝影
相關新聞

台中騎車與大貨車路口同步右轉…下一秒女騎士頭部輾爆慘死

台中市烏日區環中路今天上午發生一起驚悚的機車與大貨車相撞死亡車禍，60歲陳姓女機車騎士與大貨車在五光路口遇綠燈，同步右轉...

台南市10年來5起一氧化碳中毒20人傷 消防局：做好5事可遠離隱形殺手

冬季來臨，氣溫驟降，台南市消防局提醒，民眾洗熱水澡切勿忽略通風的重要性，讓「隱形殺手」一氧化碳對居家安全造成嚴重威脅，統...

彰化鄉間小路最美的風景 老翁摔車3國中生救人要緊陪伴到黃昏

彰化縣梁姓農民騎機車昨到田裡工作，回家途中摔車，左腿劇痛坐在馬路起不來，縣立成功高中的國中部3名學生放學路過，主動關懷和...

影／竹東北興路人行道施工有坑釀意外 國中生晚上騎車摔傷骨折

新竹縣竹東鎮北興路新建人行道昨晚傳意外，一名國中生騎腳踏車返家時，因排水孔缺口慘摔，造成左手骨折，今天下午將開刀治療。由...

影／台南烏樹林暫置場大火第13天續悶燒 成大學區聞到燒焦味

台南後壁烏樹林暫置場大火邁入第13天，燒焦味、塑膠味蔓延全市包括成功大學周邊學區，因堆置量龐大，火勢延燒至今仍未完全撲滅...

影／三重妙齡女開車恍神 衝撞10機車自己差點翻車

新北市三重區重陽路四段今天凌晨有1輛休旅車，行進間突然向右偏移把停放路邊10輛機車撞得東倒西歪，嚇到後方車輛趕緊停靠路邊...

