彰化鄉間小路最美的風景 老翁摔車3國中生救人要緊陪伴到黃昏

彰化縣梁姓農民騎機車昨到田裡工作，回家途中摔車，左腿劇痛坐在馬路起不來，縣立成功高中的國中部3名學生放學路過，主動關懷和陪伴1小時，直到梁翁的子女趕到送醫；梁翁的表弟今到校感謝，校方決定表揚這3名見義勇為的學生。

梁翁89歲，家人一再勸說不要騎機車，改為步行當作散步到田裡務農。梁翁昨趁家人都外出，午後騎機車載農用器具到田裡，回程途經溪湖五分仔小火車鐵軌，疑似機車載重過重，他重心不穩摔車倒地，左腿劇痛起不來。

成功高中昨、今兩天舉行段考，國中部一年級學生李享金、陳威劭、尤孟軒約好第一天考試結束到另一名同學家拿東西，於是放學後3人騎腳踏車沿美溪路往西前進，約4點15分看見1名阿伯坐在馬路中間，即停車上前關懷「需要我們做什麼？」

李享金今表示，阿伯不敢讓家人知道騎機車受傷，說先移坐路邊，等他的子女來找他即可。李享金等3名學生向路人求助，1名男姓機車騎士過路，和3名學生合力把梁翁扶到路肩，男機車騎士說還有事情必須離開，留下李享金等3名學生陪伴梁翁。

陳威劭、尤孟軒都表示，今天要段考，同學紛紛盡早回家準備，而阿伯左腿不能動，看起來傷得不輕，昨天他們在現場陪伴阿伯，雖然3人都沒帶手機到校，無法聯繫家人告知幫忙阿伯所以會晚一點回家，當下只想到救人要緊，沒想過會等多久。

等到5點多，梁翁的楊姓表弟剛好到農園，見到梁翁和3名學生在路邊，趕緊上前查看，發現梁翁疑似左小腿開放性骨折，立刻通知梁翁的子女，待梁翁子女到達後，先向3名學生道謝再送梁翁就醫，幸好左小腿骨折、雙手擦挫傷之外沒生命危險。