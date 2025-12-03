台中騎車與大貨車路口同步右轉…下一秒女騎士頭部輾爆慘死

台中市烏日區環中路今天上午發生一起驚悚的機車與大貨車相撞死亡車禍，60歲陳姓女機車騎士與大貨車在五光路口遇綠燈，同步右轉，陳女連人帶車被捲到大貨車底下，頭部重創，當場死亡；吳姓大貨車司機酒測值為零，警方詢後將吳男依過失致死罪嫌移請台中地檢署偵辦。

烏日警分局說明，今天上午11時18分，33歲吳男駕駛營業用貨運聯結車，在環中路七段外側車道停等紅燈，陳女騎機車也在大貨車前方停等紅燈，當綠燈亮起時，雙雙起步右轉五光路，發生碰撞，本起事故造成陳女死亡。吳姓司機經警方酒精濃度檢測無飲酒情事，全案依程序調查處理。