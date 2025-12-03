新北新店警方良民證帳目不清 2警疑涉案遭調職

新北市警察局10月發現新店分局良民證申辦件數與收據不符，分局清查後發現數筆收據與現金無法吻合、帳目不清，2名警員涉嫌重大，已改調行政警察並報請台北地檢署調查偵辦。

民眾在求職或申請移民、留學時，有時需良民證（警察刑事紀錄證明）證明自身無刑案紀錄。根據規定，各縣市警局辦理良民證業務時，需收取規費每份新台幣100元，第2份起每份20元，並依申請份數開立收據。

據了解，新北市新店警分局共有3名外事警察處理良民證業務，新北市警察局10月26日在稽核新店分局9月良民證申請案件時，發現有4筆未及時開立收據，新店分局隨即主動自檢清查，又發現數筆良民證收據與現金無法吻合。

新店分局發現帳目不清後，11月6日主動報請台北地檢署指揮偵辦，並將2名涉嫌重大的外事員警改調行政警察至警備隊靜候調查，將視偵審結果從嚴追究相關人員行政及考監責任。至於另1名外事員警仍在調查中。

新店分局強調，針對員警違法違紀案件均主動調查，秉持「警紀警辦，毋枉毋縱」立場，依法嚴處絕不寬貸。