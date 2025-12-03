影／竹東北興路人行道施工有坑釀意外 國中生晚上騎車摔傷骨折

新竹縣竹東鎮北興路新建人行道昨晚傳意外，一名國中生騎腳踏車返家時，因排水孔缺口慘摔，造成左手骨折，今天下午將開刀治療。由於事發地是尚未驗收完工的人行道，除有高低落差，孔洞尚無水溝蓋，家屬與鎮公所今早在代表會協調，家屬盼能盡快改善，未來不再有人受傷。

昨晚7點多，一名國中生騎自行車返家時，行經北興路一段前，因人行道的排水坑洞，不慎摔倒，導致左手臂骨折，今天下午已安排開刀治療。由於今天正值學生段考期間，事故也迫使該名學生因傷缺席考試。

家屬委託竹東代表會主席范國威協助，今早在竹東代表會與竹東鎮公所協調，家屬透露，新設置的人行道有多個排水孔，等於是平面挖洞，夜間因視線不清，導致孩子跌倒骨折，盼能盡快改善，避免類似事故再度發生。

今早該路段已有民眾自行放置板子蓋住孔洞，施工營造商也同步放置三角錐和警示燈來警示路人。范國威指出，耗資近1億元的人行道工程尚未完工，這起意外凸顯公共安全漏洞，工區防護不足及設計問題，可能危及用路人安全。

范國威說，從9月起代表會已接獲民眾陳情，多次召開會勘，鎮公所原本承諾於11月底完成排水孔加蓋，至今仍未完成，才導致事故發生。