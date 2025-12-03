影／台南烏樹林暫置場大火第13天續悶燒 成大學區聞到燒焦味

台南後壁烏樹林暫置場大火邁入第13天，燒焦味、塑膠味蔓延全市包括成功大學周邊學區，因堆置量龐大，火勢延燒至今仍未完全撲滅；消防局策略為持續以重機具分層挖掘、搭配射水，並築構「冷卻池」，浸泡悶燒的垃圾，提升降溫效率，日夜推進處理殘火。

台南市消防局指出，從上月21日晚間8時40分投入搶救，目前燃燒投影面積大略評估約700平方公尺，目視高度約3層樓高，今天派遣10輛消防車、1台無人機、22名消防人員、1名義消，出5條水線、3輛環保局水車，配合重機具挖掘、射水防護並濕透材堆及供給冷卻池水源。

消防局第一救災救護大隊大隊長邱國禎說，由於火場燃燒面巨大且深部悶燒不易撲滅，持續24小時處理殘火，分兩班為早上8時到晚上9時、晚上9時再到早上8時；水線射水人員40分鐘輪替，以充分休息，同時運用紅外線熱顯像儀探查高溫區域以及空拍機做環場的監控。

目前7台怪手中有2台故障，推土機2台有1台故障，邱說明，依據環保局的策略，就是引水在垃圾山的旁邊做一個環形的冷卻池，怪手挖出悶燒垃圾後，就放到冷卻池降溫；怪手在挖的過程，如果溫度太高，也會立即射水降溫。

消防局指出，本次火災現場面積廣大、堆置物層層堆疊，尤其廢棄物堆疊多、悶燒難處理；因此搭配無人機空拍掌握火勢延燒版圖、風向變化與現場溫度，協助現場指揮官判斷部署救災資源，也讓救災人員能充分休息。

環境部長彭啟明昨天中午前往烏樹林暫置場瞭解現況，深夜在臉書指出，目前火場逐步縮小中，這幾天透過協調，水路及清理怪手場域的加大，希望盡快在一兩天內可以解決；很多人不理解為何燒那麼久? 其實是因量體太大，同時表層溫度超過四百度，深層可能五、六百度，這是最麻煩的地方。

他說明，現場指揮官帶他到怪手後方約15公尺，他離火場約30公尺，都可以感受到溫度，更何況怪手及打火弟兄們；他和消防專家約定好，這場火結束後，要邀集他們來研究這種深層蓄熱的大型易燃物，到底還有沒有更先進的救災模式，或是更好的預防方式。