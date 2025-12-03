新莊警趕現場開蜂鳴器闖紅燈 騎機車婦未聽見路口猛撞畫面曝

新北市新莊警分局薛姓警員昨晚6時許騎警用機車欲趕往現場處理糾紛，薛員沿中央路行駛至中華路口開啟警示燈及蜂鳴器穿越紅燈路口時，47歲劉女正好騎機車沿中華路直行，雙方在路口發生碰撞，所幸雙方均輕傷無大礙。肇責歸屬仍待調查釐清。

據了解，昌平派出所薛姓警員昨晚6時許執行巡邏勤務時，接獲指示要前往宏匯廣場處理糾紛。薛員獲報後騎警用機車沿中央路往中平路方向直行，行經中央路與中華路口時因路口號誌為紅燈，薛員開啟警示燈及蜂鳴器，路口汽、機車紛紛放慢車速停下等待。

當薛員要穿越紅燈路口時，47歲劉女騎機車沿中華路直行，疑因未聽見蜂鳴器就直接穿越綠燈路口。當場與薛員機車發生碰撞，薛員與劉女雙雙倒地，造成薛員膝蓋擦傷、劉女腳踝扭傷，所幸雙方皆意識清楚無須送醫，雙方車輛亦僅受輕微刮傷。