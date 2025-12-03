他查毒發現祕密通道攔截7千萬元K毒 「警界奧斯卡」桃警奪8獎

國家警光獎向來有「警界奧斯卡獎」美稱，代表警界最高榮耀及職涯成就；桃園市警察局於內政部警政署「2025年國家警光獎」榮獲團體組4座、個人組4座，合計勇奪8座獎項，昨赴內政部警政署接受表揚，再創歷年來最佳成績。

桃園市警局指出，今年團體組榮獲4大殊榮，包括偵查犯罪類「優等」，刑事警察大隊在全國同步肅槍專案期間，5波行動中勇奪2次全國第1名。總計查獲具殺傷力槍枝127枝、改槍處所7處，員警平均查緝量能居六都第1，並於「2025全國縣市施政滿意度調查」中蟬聯「治安狀況」評比的金獎殊榮。

改善交通類「第3名」，交通警察大隊推動「標示單全面電子化」，行政效率提升5倍，透過「AI行人防護網計畫」，增加科技執法量能，建置地點事故下降18.61%，並勇奪首爾智慧城市獎等多項國際大獎。

綜合規劃類「第3名」，刑事警察大隊「數位科技戰情中心」於去年10月14 正式啟用，整合所有科偵系統、人員與設備，該中心目標是達成刑案資訊即時分享及科技犯罪快速調查，強化科技偵查能力，更全國首創AI巡防（移動式車辨示警系統），並應用大數據分析詐騙集團犯罪模式。

綜合規劃類「優等」，刑事鑑識中心為全國警察機關中，首獲「體液鑑定」認證的實驗室，引進新儀器，使DNA證物檢出率提升至54%，並與法醫研究所合作，協助鑑定促成無名屍返家團聚案件計12件。

此外，個人組亦獲得4座獎項，刑事警察大隊偵查佐王新傑偵辦李嫌製毒集團案，發現秘密通道，最終查獲價值高達7千萬元的K他命等毒品，成功斬斷北部供應鏈，榮獲查緝毒品類「優等」；桃園分局偵查佐尤信智偵辦全台「假投資及解除分期付款集團」，經6波收網行動，全案准予扣押犯罪不法所得逾 4010萬元，獲打擊詐欺類「優等」。

楊梅分局警員黃明浩於租屋處破獲隱身民宅的「改造軍火庫」，現場查獲12枝火藥式槍械及數百發子彈，獲反黑肅槍類「優等」；婦幼警察隊分隊長徐瑤深耕婦幼工作10年，主責編纂全國首部「性別暴力防治友善多國語言電子書」，同步翻譯為越語、泰語等5種語言，獲綜合評量類「優等」。

桃園市警局表示，昨由局長廖恆裕率同獲獎同仁，赴內政部警政署參加頒獎典禮接受表揚，並於今在桃園市政府市政會議中，將獎座呈獻給市長，與全體市民共享成果及榮耀，未來桃警將持續透過科技應用，打造更智慧、更安全的城市防線，秉持「守護治安交通，孜孜不倦」的精神，為市民提供最優質的警政服務。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885