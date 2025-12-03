影／三重妙齡女開車恍神 衝撞10機車自己差點翻車
新北市三重區重陽路四段今天凌晨有1輛休旅車，行進間突然向右偏移把停放路邊10輛機車撞得東倒西歪，嚇到後方車輛趕緊停靠路邊查看，並質疑是否遇到毒駕或酒駕？警方表示24歲肇事女駕駛只是單純恍神操控不當釀成事故。
監視器拍下事故過程，今天凌晨4時55分天色很暗飄著小雨，蔡姓女子駕駛休旅車沿重陽路往國道1號三重交流道方向行駛在外側車道，突然越來越向右邊偏移，在統聯客運站旁撞上路邊停車格內10輛機車。
休旅車瞬間側傾只剩左邊2個輪胎著地向前滑行，搖搖擺擺差點翻車，隨後又擺正落下繼續向前滑行穿越正義北路靠邊停下，前後大約滑行約40公尺。後方車輛簡直被嚇壞，連忙停靠路邊查看情況，事後將行車記錄影片貼上網懷疑是否遇到毒駕或酒駕？
警方獲報趕抵，肇事駕駛蔡女沒有受傷、酒測值0，供稱一時恍神操作不當導致行車路徑偏移釀成事故。員警依規定測繪記錄，按普通交通事故流程處置，並將逐一通知遭波及的10輛機車車主製作訪談筆錄。
