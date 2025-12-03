借代步車未還變「即成犯」 機車行老闆控顧客侵占
高雄鍾姓男子到機車行修車，向機車行借用代步車，事隔多日經車行老闆一再催促還車，他卻以人在外島無法馬上還車，被車行控告侵占。警方今天表示，正聯繫他到案說明，將依侵占罪嫌查辦。
據了解，鍾姓男子（35歲）11月中旬到高雄市左營區明誠二路某機車行修車，向機車行老闆胡姓男子（24歲）借店內機車代步，後來鍾男一直未回去機車行。
胡姓老闆透過Line聯繫鍾男還車，鍾男先稱正加班、下班後還車，隔幾日老闆認為鍾沒還車已經造成困擾，但鍾男又稱人在馬祖、車子停在高雄火車站附近，他無法還車。胡姓老闆無法認同這個藉口，經多次聯繫，發現鍾男封鎖他，12月2日向左營警分局報案，控告鍾男侵占。
法界認為，侵占罪主觀上須「意圖為自己或第三人不法所有」才構成犯罪，暫時因故無法返還，只可以當成解釋的原因，並需有如正當理由可證明無非法占有的意圖，才可能不構成侵占罪，但侵占罪是非告訴乃論之罪，侵占行為一旦完成便是「即成犯」，犯罪即告既遂，後續即使返還，也無法消除犯罪事實，由檢察官和法院斟酌量刑。
