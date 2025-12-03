快訊

台灣鯛藥檢延燒…供應商稱未檢出 高市衛生局：屬不同檢體

岡山高中學生爆試卷寫「中華民國」被扣分？ 校方澄清：已補回成績

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義男潛入靈堂摸走香菸 連擲筊銅板20元也不放過

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義一名謝姓男子今年7月竟在殯葬場所行竊，將喪家擺放於小靈堂、作為擲筊使用的2個10元硬幣及一盒七星牌香菸偷走。法院日前審理後，依竊盜罪判處謝男罰金2000元，得易服勞役，以1千元折算1 日。全案可上訴。

判決指出，謝男於今年7月17日下午4時46分許，來到嘉義市殯葬管理所地下一樓，先在編號3小靈堂內偷走喪家放置、作為臨時擲筊之用的2個10元硬幣，接著又到編號5小靈堂竊取一盒七星牌香菸後離去。

根據殯葬業者說法，喪家在辦理儀式時，如現場未準備到專用的木製筊杯，常會以2個10元硬幣臨時替代，利用正反面象徵「聖杯」與「笑杯」，用以詢問亡者意旨或確認祭儀是否可進行，因此靈堂內時常可見放置銅板供家屬使用。謝男竊走這枚銅板，不僅影響儀式，也讓喪家感到不被尊重。

事後喪家委請告訴代理人報案，警方透過監視器畫面比對，並傳喚謝男到案，他於警詢時坦承犯行。法官認為，雖屬小額財物，但行為地點屬莊重空間，影響喪家情緒與儀式秩序，社會觀感不佳，因此依法科以罰金並沒收犯罪所得。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

嘉義男子闖靈堂偷走擲筊20元與香菸遭判刑。圖／本報資料照片
嘉義男子闖靈堂偷走擲筊20元與香菸遭判刑。圖／本報資料照片

硬幣 監視器 嘉義

延伸閱讀

嘉義最暖「百分店」 10年送考滿分學童逾2萬盒油飯善心助學

枯水期 嘉義仁義潭、蘭潭蓄水逾7成原因曝

2025縣市幸福大調查／嘉市 市政向前再「加一」

嘉義跨年卡司再添重量級 羅志祥、林美秀、許富凱同台共迎2026

相關新聞

影／台中大里男子「快車道上打滾」路人側目 警方將約談

台中市大里區中興路一段的快車道上昨天下午突然有位男子在地上打滾，引起來往人車側目，還有汽車經過怕碰到他猛按喇叭，一度喇叭...

養女兒逾10年愈大愈不像樣！單親爸驗DNA驚揭戴綠帽 崩潰怒告

戴綠帽已是男人最痛，還要替別人養女兒就更不能忍受！台南1名單親爸爸發現女兒愈大愈不像自己，甚至不似其他家人，於是父女進行DNA鑑定，驚悉養育逾10年的「女兒」並非自己親生骨肉，於是怒告前妻。被告最終沒有出庭應訊，法官判處她需賠償90萬新台幣。

借代步車未還變「即成犯」 機車行老闆控顧客侵占

高雄鍾姓男子到機車行修車，向機車行借用代步車，事隔多日經車行老闆一再催促還車，他卻以人在外島無法馬上還車，被車行控告侵占...

嘉義男潛入靈堂摸走香菸 連擲筊銅板20元也不放過

嘉義一名謝姓男子今年7月竟在殯葬場所行竊，將喪家擺放於小靈堂、作為擲筊使用的2個10元硬幣及一盒七星牌香菸偷走。法院日前...

影／國1追撞前車竟持大榔頭砸車追打 暴走男拒捕傷警

國道1號汐五高架環北路段昨晚因行車糾紛衍生暴力事件，46歲男子追撞前車之後起爭執情緒失控大暴走，持大鐵鎚追打前車駕駛並砸...

化妝品原料竟藏禁用蘇丹4號色素 「亦鴻」負責人涉詐30萬元交保

國內首見化妝品檢出禁用色素，累計20項產品含「蘇丹4號」全數下架，原料進口商亦鴻企業公司除遭衛福部食藥署重罰500萬元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。