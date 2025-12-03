嘉義男潛入靈堂摸走香菸 連擲筊銅板20元也不放過

嘉義一名謝姓男子今年7月竟在殯葬場所行竊，將喪家擺放於小靈堂、作為擲筊使用的2個10元硬幣及一盒七星牌香菸偷走。法院日前審理後，依竊盜罪判處謝男罰金2000元，得易服勞役，以1千元折算1 日。全案可上訴。

判決指出，謝男於今年7月17日下午4時46分許，來到嘉義市殯葬管理所地下一樓，先在編號3小靈堂內偷走喪家放置、作為臨時擲筊之用的2個10元硬幣，接著又到編號5小靈堂竊取一盒七星牌香菸後離去。

根據殯葬業者說法，喪家在辦理儀式時，如現場未準備到專用的木製筊杯，常會以2個10元硬幣臨時替代，利用正反面象徵「聖杯」與「笑杯」，用以詢問亡者意旨或確認祭儀是否可進行，因此靈堂內時常可見放置銅板供家屬使用。謝男竊走這枚銅板，不僅影響儀式，也讓喪家感到不被尊重。

事後喪家委請告訴代理人報案，警方透過監視器畫面比對，並傳喚謝男到案，他於警詢時坦承犯行。法官認為，雖屬小額財物，但行為地點屬莊重空間，影響喪家情緒與儀式秩序，社會觀感不佳，因此依法科以罰金並沒收犯罪所得。

