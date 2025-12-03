影／國1追撞前車竟持大榔頭砸車追打 暴走男拒捕傷警

快訊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號汐五高架環北路段昨晚因行車糾紛衍生暴力事件，46歲男子追撞前車之後起爭執情緒失控大暴走，持大鐵鎚追打前車駕駛並砸車洩憤，員警趕抵還拒捕抵抗造成員警受傷，最後被制伏將依妨害公務、傷害等等罪嫌偵辦。

警方是在昨晚8時52分接獲通報，指稱汐五高架道北向26.1公里環河北路出口前有2輛車事故後發生糾紛，還有人持棍棒砸車，立刻調派巡邏車前往處理。

員警趕抵喝令賴姓男子扔棄手上60幾公分長的大鐵鎚，但是他仍情緒激動不願配合，最後被4名員警合力奪下凶器依現行犯壓制逮捕，造成1名警員手腳擦挫傷。賴男被捕之後聲稱身體不適，先送醫尚未製作調查筆錄。

發生行車糾紛對造是52歲施姓男子駕車搭載孫姓男子，施男聲稱遭賴男從後方追撞之後，雙方2輛轎車停靠路肩理論，賴男突然情緒失控，手持鐵鎚追逐欲攻擊施、孫2男，他們立即向環北交流道逃跑躲避，賴男轉而開始砸車，砸完又持續追逐2人。

警方表示，需待賴男接受調查方可釐清到底為何發生行車糾紛、追撞事故，但是他的脫序暴力行為已涉犯妨害公務、傷害、毀損、恐嚇罪嫌，警詢後將移送地檢署偵辦。經查雙方若有交通違規亦將依規定另行開罰。

同時呼籲用路人若遇到行車糾紛，不要直接與對方起衝突，可在事後用行車記錄影像上傳國道公路警察局的檢舉專區提出檢舉，經檢視查證違規屬實，警方將依法處罰，若涉及刑案依法偵辦。

賴姓男子追撞前車，理論起爭執情緒失控，手持60幾公分長的大鐵鎚追打對方、砸車洩憤，員警趕抵還拒捕抵抗造成員警受傷，最後被制伏。記者林昭彰／翻攝
