「警界奧斯卡」國家警光獎 台中市大雅警分局3警獲獎
被譽為「警界奧斯卡」的國家警光獎，警政署昨天頒發「114年國家警光獎績優警察人員」團體組及個人組等獎項，台中市政府警察局在個人組部分共有5名員警當選，其中大雅分局就上榜3人，「星光熠熠」!
國家警光獎，警政署每年從全國各警察機關薦報的績優警察中，甄選出具有特殊貢獻並足為表率的警察人員進行表揚。今年大雅分局3名獲得此項殊榮分別為偵查隊鑑識巡官何承峻(綜合評量類)及偵查佐陳智凱(查緝毒品類)、丁逸鋒(打擊詐欺類)。
鑑識巡官何承峻從事鑑識工作13年，曾榮獲台中市警察局 112年刑事鑑識楷模，近年因有感同事除在現場須辛苦地從事勘察採證工作外，尚須耗費心力整理現場照片並製作勘查報告，他主動跨領域自學程式語言，開發「現場勘察報告相片冊製作軟體」， 大幅優化撰寫勘察報告的效率，創新成果大幅提升鑑識人員的工作效能。
偵查佐陳智凱從事警職8年期間多次破獲毒品案，曾3次榮獲台中市警察局「警英榮譽章」，更於民國113年破獲500公斤製毒案，及時抑制大批毒品流入市面殘害國民健康，並因上揭優異緝毒績效而榮獲警光獎查緝毒品類此項殊榮。
偵查佐丁逸鋒從警8年迄今皆戮力於偵防詐欺工作，長期運用科技偵查技術與詐欺集團鬥志而屢屢偵破大型詐欺機房案件，溯源查緝高層次犯罪集團成員，這次因113年6到9月期間接連破獲2件台灣人假冒「大陸公安」及陸方「國家反詐中心」詐欺機房等優異績效而當選。
