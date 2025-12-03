「警界奧斯卡」國家警光獎 台中市大雅警分局3警獲獎

被譽為「警界奧斯卡」的國家警光獎，警政署昨天頒發「114年國家警光獎績優警察人員」團體組及個人組等獎項，台中市政府警察局在個人組部分共有5名員警當選，其中大雅分局就上榜3人，「星光熠熠」!

國家警光獎，警政署每年從全國各警察機關薦報的績優警察中，甄選出具有特殊貢獻並足為表率的警察人員進行表揚。今年大雅分局3名獲得此項殊榮分別為偵查隊鑑識巡官何承峻(綜合評量類)及偵查佐陳智凱(查緝毒品類)、丁逸鋒(打擊詐欺類)。

鑑識巡官何承峻從事鑑識工作13年，曾榮獲台中市警察局 112年刑事鑑識楷模，近年因有感同事除在現場須辛苦地從事勘察採證工作外，尚須耗費心力整理現場照片並製作勘查報告，他主動跨領域自學程式語言，開發「現場勘察報告相片冊製作軟體」， 大幅優化撰寫勘察報告的效率，創新成果大幅提升鑑識人員的工作效能。

偵查佐陳智凱從事警職8年期間多次破獲毒品案，曾3次榮獲台中市警察局「警英榮譽章」，更於民國113年破獲500公斤製毒案，及時抑制大批毒品流入市面殘害國民健康，並因上揭優異緝毒績效而榮獲警光獎查緝毒品類此項殊榮。