快訊

川普點名索馬利亞移民「只會抱怨的垃圾」 應該滾回老家解決問題

川普簽字！美國「台灣保證實施法案」正式生效

「雄獅部隊」女士官、人事官偽造BMI值 各自「為留營」理由曝

2度查獲小吃店暗藏情色交易 新北聯合稽查小組執行斷水斷電

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和區安和路1間小吃店1年內2度被查獲涉嫌暗藏情色交易，新北市公安聯合稽查小組昨強力執行斷水斷電措施，過程平穩無事故。

據了解，中和區安和路上的小吃店，位處住宅區，長期被外界檢舉疑涉從事色情交易，中和警分局先於去年6月5日及11月8日兩度查獲妨害風化不法情事，負責人及相關人員均依法移送偵辦，新北地檢署去年12月17日偵查終結並提起公訴。新北市城鄉局今年1月7日審認違規屬實，2月18日依都市計畫法裁罰行為人6萬元，副知房屋所有權人立即停止非法使用。

豈料該場所仍未改善，今年10月8日死灰復燃再度遭中和警方持搜索票查獲涉嫌妨害風化，相關違規事證明確，因1年內累計2次重大違規，報請新北市公安會議決議，昨晚由警察局、城鄉局、消防局、經發局、工務局、台水及台電公安聯合稽查小組成員共同到場執行「斷水斷電」處置。

警察局行政科昨晚也會同中和警力到場維持秩序，全程協助各單位執行作業，市警局強調，未來將持續督導各分局加強查察疑似色情養生館及不法營業場所，全力淨化社會環境，維護社區安寧與善良風俗。

新北市中和區安和路1間小吃店1年內2度查獲涉嫌暗藏情色交易，新北市公安聯合稽查小組昨強力執行斷水斷電措施。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區安和路1間小吃店1年內2度查獲涉嫌暗藏情色交易，新北市公安聯合稽查小組昨強力執行斷水斷電措施。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區安和路1間小吃店1年內2度查獲涉嫌暗藏情色交易，新北市公安聯合稽查小組昨強力執行斷水斷電措施。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區安和路1間小吃店1年內2度查獲涉嫌暗藏情色交易，新北市公安聯合稽查小組昨強力執行斷水斷電措施。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區安和路1間小吃店1年內2度查獲涉嫌暗藏情色交易，新北市公安聯合稽查小組昨強力執行斷水斷電措施。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區安和路1間小吃店1年內2度查獲涉嫌暗藏情色交易，新北市公安聯合稽查小組昨強力執行斷水斷電措施。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區安和路1間小吃店1年內2度查獲涉嫌暗藏情色交易，新北市公安聯合稽查小組昨強力執行斷水斷電措施。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區安和路1間小吃店1年內2度查獲涉嫌暗藏情色交易，新北市公安聯合稽查小組昨強力執行斷水斷電措施。記者王長鼎／翻攝

中和 公安

延伸閱讀

新店五重溪被染綠 新北環保局：初判染劑或油漆污染

政院版財劃法修法 新北最吃虧？劉和然三問蘇巧慧：停止當黨意立委

新北耶誕馬拉松接力賽12月7日舉行 沿途交管提醒

桃園建物公安申報再擴大 明年多一條件再管1311棟樓

相關新聞

養女兒逾10年愈大愈不像樣！單親爸驗DNA驚揭戴綠帽 崩潰怒告

戴綠帽已是男人最痛，還要替別人養女兒就更不能忍受！台南1名單親爸爸發現女兒愈大愈不像自己，甚至不似其他家人，於是父女進行DNA鑑定，驚悉養育逾10年的「女兒」並非自己親生骨肉，於是怒告前妻。被告最終沒有出庭應訊，法官判處她需賠償90萬新台幣。

2度查獲小吃店暗藏情色交易 新北聯合稽查小組執行斷水斷電

新北市中和區安和路1間小吃店1年內2度被查獲涉嫌暗藏情色交易，新北市公安聯合稽查小組昨強力執行斷水斷電措施，過程平穩無事...

影／又是高齡駕駛 8旬阿公「鬼切」撞上救護車骨折

又是高齡駕駛肇事！彰化縣一名84歲陳姓老翁今天上午騎機車行經埔心鄉中正路二段時，突然直接從外車道「鬼切」到內車道，與行經...

違停被按喇叭不爽…竹東男亮槍叫囂手還狂抖 看新聞曝光嚇到投案

新竹縣30歲劉男11月30日行經竹東鎮長春路時，因違停被後方車輛按喇叭，竟掏出短槍對準後方車輛駕駛叫罵。警方鎖定劉男準備...

「火烤就是美味」招牌下起火冒煙 高雄楠梓漢堡王火警幸無傷亡

高雄市楠梓區右昌街「漢堡王」速食店，今天下午發生火警，濃煙竄升，塑膠味四散，消防局出動人車趕赴搶滅火勢，發現鼓風機燃燒，...

林口西濱驚傳砂石車互撞…駕駛一度受困台15線 交通暫時中斷

31歲黃男今天下午2時許駕駛砂石車，行經新北市林口區台15線18.5公里處往八里方向時，34歲蕭男駕駛砂石車由爬坡道迴轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。