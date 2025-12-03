2度查獲小吃店暗藏情色交易 新北聯合稽查小組執行斷水斷電
新北市中和區安和路1間小吃店1年內2度被查獲涉嫌暗藏情色交易，新北市公安聯合稽查小組昨強力執行斷水斷電措施，過程平穩無事故。
據了解，中和區安和路上的小吃店，位處住宅區，長期被外界檢舉疑涉從事色情交易，中和警分局先於去年6月5日及11月8日兩度查獲妨害風化不法情事，負責人及相關人員均依法移送偵辦，新北地檢署去年12月17日偵查終結並提起公訴。新北市城鄉局今年1月7日審認違規屬實，2月18日依都市計畫法裁罰行為人6萬元，副知房屋所有權人立即停止非法使用。
豈料該場所仍未改善，今年10月8日死灰復燃再度遭中和警方持搜索票查獲涉嫌妨害風化，相關違規事證明確，因1年內累計2次重大違規，報請新北市公安會議決議，昨晚由警察局、城鄉局、消防局、經發局、工務局、台水及台電公安聯合稽查小組成員共同到場執行「斷水斷電」處置。
警察局行政科昨晚也會同中和警力到場維持秩序，全程協助各單位執行作業，市警局強調，未來將持續督導各分局加強查察疑似色情養生館及不法營業場所，全力淨化社會環境，維護社區安寧與善良風俗。
