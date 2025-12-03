養女兒逾10年愈大愈不像樣！單親爸驗DNA驚揭戴綠帽 崩潰怒告

驗DNA示意圖。圖片來源/ingimage 戴綠帽已是男人最痛，還要替別人養女兒就更不能忍受！台南1名單親爸爸發現女兒愈大愈不像自己，甚至不似其他家人，於是父女進行DNA鑑定，驚悉養育逾10年的「女兒」並非自己親生骨肉，於是怒告前妻。被告最終沒有出庭應訊，法官判處她需賠償90萬新台幣。

媒體於今年11月報導，該對男女於2009年9月結婚，婚後育有2名女兒，雙方其後感情破裂，於2018年離婚收場，由男方單獨擔任監護人照顧2名女兒。

但隨着時間過去，男方發現二女兒五官和他愈來愈不像，而且不似家中其他成員，加上聽聞前妻曾經出軌，於是2024年間為自己和二女兒檢驗DNA，證實養了10多年的「女兒」並非自己親生骨肉，前妻和其他男子出軌誕女，繼而瞞騙自己撫養。綠帽男立即控告前妻，索償150萬新台幣。

案件在台南地院進行審理，由於前妻沒有出庭，也沒有提交任何聲明或陳述，法官考慮到雙方經濟條件後，判處女方賠償90萬新台幣，案件仍可上訴。

文章授權轉載自《香港01》