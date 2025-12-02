影／又是高齡駕駛 8旬阿公「鬼切」撞上救護車骨折
又是高齡駕駛肇事！彰化縣一名84歲陳姓老翁今天上午騎機車行經埔心鄉中正路二段時，突然直接從外車道「鬼切」到內車道，與行經的民間救護車撞上，老翁骨折送醫，幸好救護車上的傷患未受傷，肇事原因調查中。
警方初步調查，陳姓老翁今天上午近十點騎機車行經埔心鄉中正路二段與興霖路口路段時，老翁突從外側車道直接跨越2車道鬼切到內側車道，與行經的民間救護車撞上，造成陳男肢體撕裂傷、左腳踝及脛骨骨折，幸好意識清楚，而民間救護車的保險桿都撞到掉落，可見衝撞力之大。
由於車禍地點就在埔心分隊前，消防隊一分鐘內救援，立即派員將老翁送到衛福部彰化醫院救治，而碰撞的民間救護車上的人幸未受傷，車上病人也由另一輛救護車轉送，車禍肇事責任警方釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言