影／又是高齡駕駛 8旬阿公「鬼切」撞上救護車骨折

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

又是高齡駕駛肇事！彰化縣一名84歲陳姓老翁今天上午騎機車行經埔心鄉中正路二段時，突然直接從外車道「鬼切」到內車道，與行經的民間救護車撞上，老翁骨折送醫，幸好救護車上的傷患未受傷，肇事原因調查中。

警方初步調查，陳姓老翁今天上午近十點騎機車行經埔心鄉中正路二段與興霖路口路段時，老翁突從外側車道直接跨越2車道鬼切到內側車道，與行經的民間救護車撞上，造成陳男肢體撕裂傷、左腳踝及脛骨骨折，幸好意識清楚，而民間救護車的保險桿都撞到掉落，可見衝撞力之大。

由於車禍地點就在埔心分隊前，消防隊一分鐘內救援，立即派員將老翁送到衛福部彰化醫院救治，而碰撞的民間救護車上的人幸未受傷，車上病人也由另一輛救護車轉送，車禍肇事責任警方釐清中。

一名84歲陳姓老翁今天上午騎機車行經埔心鄉中正路二段時，突然直接從外車道「鬼切」到內車道，與行經的民間救護車撞上，老翁骨折送醫。圖／民眾提供
