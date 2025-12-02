快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣30歲劉男11月30日行經竹東鎮長春路時，因違停被後方車輛按喇叭，竟掏出短槍對準後方車輛駕駛叫罵。警方鎖定劉男準備抓人時，劉男因看到新聞上都在報導自己持槍的畫面，嚇得昨天深夜帶槍投案，警方訊後依恐嚇、社會秩序維護法送辦。

LINE社群「黑色豪門企業」貼出一段影片，畫面中只見直行的駕駛被前方轎車擋住去路，只好按喇叭提醒違停的劉男移車。但沒想到劉男竟從車上拿出一把短槍，對著駕駛叫囂恐嚇。

駕駛見狀也不想起衝突，電話報案後先行離去，畫面曝光後，引起網友熱議。竹東警分局獲報後鎖定車牌，查出持槍的車主就是劉姓男子，正準備抓人時，劉男就因看到新聞報導都是自己持槍的畫面，嚇到不知所措，昨天晚間10時許趕快帶槍投案。

劉男說，槍枝是從遊戲店買來的空氣槍，平時放車上防身用，當時臨時違停，到旁邊店家買東西，但聽到對方在門外狂按喇叭，出來移車時，對方還是持續按喇叭挑釁，一時火氣上來，才會拿槍嚇阻。

警方表示，槍枝已送驗確認是否具有殺傷力，全案訊後將劉男依恐嚇、社會秩序維護法送辦。

新竹縣30歲劉男11月30日行經竹東鎮長春路時，因違停被後方車輛按喇叭，竟掏出短槍對準後方車輛駕駛叫罵。圖／取自LINE社群「黑色豪門企業」
違停被按喇叭不爽…竹東男亮槍叫囂手還狂抖 看新聞曝光嚇到投案

