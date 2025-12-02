林口西濱驚傳砂石車互撞…駕駛一度受困台15線 交通暫時中斷

31歲黃男今天下午2時許駕駛砂石車，行經新北市林口區台15線18.5公里處往八里方向時，34歲蕭男駕駛砂石車由爬坡道迴轉後向右偏駛，2車不慎碰撞，黃男當場受困車內。救護人員到場將黃男救出，所幸僅右手臂夾傷無生命危險，肇事原因待釐清。

林口警方今天下午2時59分接獲報案，林口區西濱台15線北上18.5公里處發生車禍。警方及消防人員到場，發現駕駛砂石車的31歲黃男受困車內，消防人員立即破壞車門將黃男救出，所幸黃男僅右手臂夾傷，經送醫治療後已無生命危險。