林口西濱驚傳砂石車互撞…駕駛一度受困台15線 交通暫時中斷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

31歲黃男今天下午2時許駕駛砂石車，行經新北市林口區台15線18.5公里處往八里方向時，34歲蕭男駕駛砂石車由爬坡道迴轉後向右偏駛，2車不慎碰撞，黃男當場受困車內。救護人員到場將黃男救出，所幸僅右手臂夾傷無生命危險，肇事原因待釐清。

林口警方今天下午2時59分接獲報案，林口區西濱台15線北上18.5公里處發生車禍。警方及消防人員到場，發現駕駛砂石車的31歲黃男受困車內，消防人員立即破壞車門將黃男救出，所幸黃男僅右手臂夾傷，經送醫治療後已無生命危險。

警方經查黃男駕駛砂石車行經該處時，34歲蕭男駕駛砂石車由爬坡道迴轉後向右偏駛，2車因而發生碰撞，警方對雙方進行酒測發現均未喝酒，確切車禍原因及肇責歸屬仍待調查釐清。但這起車禍也造成台15線北上方向無法通行，僅剩台61線高架道路可替代通行，目前警方仍在現場進行交通疏導及警戒。

黃男駕駛的砂石車撞上蕭男駕駛的砂石車車尾。記者黃子騰／翻攝
林口區台15線因為這起車禍目前交通中斷。記者黃子騰／翻攝
砂石 車禍 林口

相關新聞

球星高國豪家族慶生宴變「兄弟爆打全武行」 業者還原：現場失控只能報警

職籃球星高國豪家族原本安排一場快樂的慶生宴，卻演變成高國豪與兩名兄長高聖文、高國強3兄弟肢體衝突，一路從餐廳暴打到隔壁店...

台中公車橫越分隔島「撞上對向拖吊車」 3傷救援送醫中

台中市一輛公車下午途經霧峰區時，疑因爆胎，突然向左橫越分隔島，衝向對向車道，撞上一輛拖吊車。兩車司機一度受困，公車上也有...

違停被按喇叭不爽…竹東男亮槍叫囂手還狂抖 看新聞曝光嚇到投案

新竹縣30歲劉男11月30日行經竹東鎮長春路時，因違停被後方車輛按喇叭，竟掏出短槍對準後方車輛駕駛叫罵。警方鎖定劉男準備...

「火烤就是美味」招牌下起火冒煙 高雄楠梓漢堡王火警幸無傷亡

高雄市楠梓區右昌街「漢堡王」速食店，今天下午發生火警，濃煙竄升，塑膠味四散，消防局出動人車趕赴搶滅火勢，發現鼓風機燃燒，...

中市公車爆胎橫越分隔島撞上拖吊車 3人飽受虛驚獲救送醫

台中市一輛公車下午途經霧峰區時，疑因爆胎，突然向左橫越分隔島，衝向對向車道，撞上一輛拖吊車。兩車司機一度受困，公車上也有...

