球星高國豪家族慶生宴變「兄弟爆打全武行」 業者還原：現場失控只能報警

職籃球星高國豪家族原本安排一場快樂的慶生宴，卻演變成高國豪與兩名兄長高聖文、高國強3兄弟肢體衝突，一路從餐廳暴打到隔壁店外互毆，上演街頭全武行。根據餐廳業者回憶當天狀況，高國豪原本被兩個哥哥壓制在地，掙脫後脫掉上衣叫囂怒罵，旁人勸阻無效，客人也都嚇傻眼，最後他們只好報警。

餐廳業者回憶，當天有人預訂10人慶生桌菜，並特別交代要準備豬腳麵線。高國豪與家人7人先入座，接著又有3名男性走入店內，雙方因家務問題一言不合爆發爭吵。業者第一時間上前制止，並嚴厲斥喝「要打去外面打，不能影響其他客人用餐」，但三兄弟情緒失控，衝突迅速升級。

目擊者表示，三兄弟先在餐廳內推打，高國豪甚至一度脫去上衣、對著鏡頭大罵粗話「垃圾、婊子」，現場亂成一團，場面混亂。業者與親友不斷勸阻，三人一路從餐廳門口打到隔壁魚丸店，最後又移動至對面停車場，孩童被嚇得大哭不止，整條街都被騷動吸引，餐廳業者擔心釀禍，立即報警求助。

期間，高國豪怒嗆對象包含大嫂及二嫂，二嫂抱著孩子保持冷靜，大嫂則拿手機拍下現場。知情人士指出，事件導火線疑與去年爆出的「高國豪私約二嫂」風波相關，使兄弟情誼早有裂痕，此次聚餐衝突瞬間引爆。

警方到場後把三兄弟與相關人帶回派出所釐清，現場秩序才得以恢復，事後雙方互控恐嚇、傷害，檢方提起公訴，案件進入司法程序。