快訊

台積電二奈米洩密案 高檢署追加起訴東京威力公司…求處罰金刑1.2億

將披藍營戰袍？民眾黨前發言人李有宜退黨 江和樹建議用「這黨籍」參選

宏都拉斯大選受矚！2候選人承諾與台恢復邦交 陸學者：若斷交不會覺得可惜

打造新廳舍大功臣！蘆竹分局蘇志雄組長警職生涯畫下圓滿句點

桃園電子報／ 桃園電子報

730482 e1764659475435
蘆竹警分局行政組組長蘇志雄於今日功成身退，正式光榮退休。圖：警方提供

蘆竹警分局行政組組長蘇志雄於今(2)日功成身退，正式光榮退休，為其數十年的公職生涯畫下圓滿句點。分局長楊贊鈞特別代表全體同仁致贈紀念品，高度肯定蘇志雄任內卓越的貢獻與優異表現。同時，新任行政組組長許嘉良也於同日履新，確保分局行政業務順利推展，實現無縫接軌。

730486
蘆竹分局「新建廳舍」工程的完工啟用，蘇志雄是居功厥偉的最大功臣。圖：警方提供

分局長楊贊鈞指出，蘇志雄任職期間，以其卓越的領導力與嚴謹細心的態度，為分局的運作奠定了扎實的行政基礎。特別值得一提的是，蘆竹分局「新建廳舍」工程的完工啟用，蘇志雄是厥功甚偉的最大功臣，其全程投入、親力親為，使這座嶄新大樓得以「從無到有」順利矗立。這項無可取代的重大貢獻，不僅提升了行政效能，更讓所有同仁能夠在優質的環境中為民服務。

儘管蘇志雄光榮退休，新任行政組組長許嘉良自今日起正式接任職務，並立即投入工作，將延續蘆竹分局優良的行政效率和服務品質，持續帶領行政組團隊，為分局內外提供最優質的服務，並秉持專業、高效的服務精神，持續為市民的安居樂業而努力打拼。

本文章來自《桃園電子報》。原文：打造新廳舍大功臣！蘆竹分局蘇志雄組長警職生涯畫下圓滿句點

延伸閱讀：

  1. 遺失亡夫機車焦急求助 龍潭警冒雨3小時尋回婦感動落淚
  2. 蘆竹警社區治安會議宣導反詐 強化民眾防範意識

努力 團隊

延伸閱讀

兩岸升溫修法增人力上艦？管碧玲否認：是因造新船、修警文職待遇

Joeman涉毒緩起訴代價 籌拍反毒反詐公益影片新北檢上架

ATM領普發1萬今上路 蘆竹警加強巡守維護治安

中國1律師上銀行取4萬被反覆盤問 罵：藉反詐名義擾民

相關新聞

球星高國豪家族慶生宴變「兄弟爆打全武行」 業者還原：現場失控只能報警

職籃球星高國豪家族原本安排一場快樂的慶生宴，卻演變成高國豪與兩名兄長高聖文、高國強3兄弟肢體衝突，一路從餐廳暴打到隔壁店...

台中公車橫越分隔島「撞上對向拖吊車」 3傷救援送醫中

台中市一輛公車下午途經霧峰區時，疑因爆胎，突然向左橫越分隔島，衝向對向車道，撞上一輛拖吊車。兩車司機一度受困，公車上也有...

違停被按喇叭不爽…竹東男亮槍叫囂手還狂抖 看新聞曝光嚇到投案

新竹縣30歲劉男11月30日行經竹東鎮長春路時，因違停被後方車輛按喇叭，竟掏出短槍對準後方車輛駕駛叫罵。警方鎖定劉男準備...

「火烤就是美味」招牌下起火冒煙 高雄楠梓漢堡王火警幸無傷亡

高雄市楠梓區右昌街「漢堡王」速食店，今天下午發生火警，濃煙竄升，塑膠味四散，消防局出動人車趕赴搶滅火勢，發現鼓風機燃燒，...

林口西濱驚傳砂石車互撞…駕駛一度受困台15線 交通暫時中斷

31歲黃男今天下午2時許駕駛砂石車，行經新北市林口區台15線18.5公里處往八里方向時，34歲蕭男駕駛砂石車由爬坡道迴轉...

中市公車爆胎橫越分隔島撞上拖吊車 3人飽受虛驚獲救送醫

台中市一輛公車下午途經霧峰區時，疑因爆胎，突然向左橫越分隔島，衝向對向車道，撞上一輛拖吊車。兩車司機一度受困，公車上也有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。