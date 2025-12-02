屋主返家嚇壞…台南怪客7度闖民宅、躲民宿睡覺休息 法院判拘役

43歲陳姓男子去年已經2度闖入台南市北區民宅，台南地院依侵入住宅罪判處拘役90天；結果今年他又7度闖入民宅、陽台、民宿或大樓地下室，在裡面睡覺休息，男性、女性屋主返家時才驚見他躺在屋內，嚇得報警，法院再依侵入住宅罪、共6罪，將他判處拘役120天。

去年3月15日晚間10時許，陳騎車經過台南市北區蔡姓女子住處，見車庫未關，即侵入車庫內睡覺，直到睡醒才離開；隔天下午3時許，陳又侵入蔡女住處，離開時見鄰居鄭姓男子住處窗戶未上鎖，再開窗侵入，並在該處休息，台南地院今年7月依侵入住宅罪判處拘役90日。

結果陳今年又7度闖入他人住宅，判決書指出，今年2月11日上午8時許，陳騎車闖入台南市蘇姓男子居住的大樓地下室後，隨後搭乘電梯至3樓徘徊，並蹲在蘇的租屋處門口；其他住戶驚覺有異通知蘇，陳才走樓梯間離開，蘇報警處理。

2月15日清晨5時許，陳又騎車至李姓女子住家樓下，翻越矮欄杆進入李女2樓住處陽台；李女在房間內聽到陽台有異音，察覺陳闖入而驚呼，陳才逃離該處，李女報警，警方查出又是陳。

6月1日下午3時許至同年月4日上午9時許，陳又未經余姓男子同意，見其管理的台南市房屋大門未關，無故侵入該屋樓梯間至3樓，逕自進入3樓C2房間內洗澡及睡覺，直到余察覺有異報警，陳已經住了超過3天。

陳才剛從余的房屋離開，6月4日下午3時許，在台南市永康區發現高姓女子管理的出租套房A107房未上鎖，又闖入休息；高女帶房客查看套房時，發覺陳竟然在裡面，報警處理，警方當場將陳逮捕，不過本案因高女在審理期間撤告，法院判公訴不受理。

6月11日傍晚5時許，陳又騎車到台南市一處停車場，在旁邊1樓住家門口亂翻信箱，找到2樓的203號房鑰匙；陳從樓梯上樓，逕自開門進入203號防，直到承租的陳姓女房客返家，才發現陳在屋內報警。

7月1日晚間7時許，陳又騎車在台南市一間大樓的1樓亂翻信箱，在6樓信箱找到曾姓女屋主的大門鑰匙，未經曾女同意，搭乘電梯至6樓逕自開門進入；直到曾女返家，發現陳居然在屋內，驚慌報警，陳也趕緊逃跑。

7月19日晚間6時許，陳又闖入台南市中西區一間民宿，使用房內物品，鄭姓老闆前往檢查漏水時，才發未出租的房間居然遭反鎖，請鎖匠協助，開門後驚見陳在屋內，報警處理。