手腕戴醫院手環標籤…7旬翁漂浮在碧潭水面 緊急救起已無生命跡象

71歲黃姓男子今天上午被發現漂浮在新北市新店區碧潭渡船頭岸邊，緊急救起卻已明顯死亡，且手腕上戴有藍色的醫院手環標籤。警方獲報已連繫上死者家屬前往指認，後續將依規定報請台北地檢署檢官進行相驗事宜。

新店警方今天上午11時獲報，在碧潭渡船頭岸邊發現1名男子面部朝下漂浮於水面上，警方和救護人員到場處理，遺體於上午11時29分打撈至岸邊空地，確認該名男子無生命徵象，已明顯死亡，未送醫。

由於死者手腕上還戴有醫院病患標籤手環，其身分經確認為黃姓男子（71歲）並通死者弟弟到場協助指認無誤，後續將依規定報請台北地檢署檢察官進行相驗事宜。

據了解，黃男因椎間盤突出昨在醫院接受手術治療，黃男術後自覺恢復狀況不如預期，曾以口頭表達有輕生意念。今天上午10時許，黃男自行搭乘計程車離院，家屬不見人影也報警協尋，才事隔1個多小時，家屬即接獲警方聯繫至碧潭協助，確認死者身分為黃男。

對此醫院今表示，上月30日收治黃姓患者，住院期間完成手術前醫療評估，昨日手術過程及結果均屬正常，術後依醫療常規進行照護與觀察，院方今早發現後已立即依既定流程完成相關處置與通報；醫院對病患發生不幸事件，深表遺憾。