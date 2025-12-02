影／84歲老翁公車上摔倒無呼吸心跳送醫 送加護病房救治
台中一名84歲老翁今天在東勢區公車上按鈴要下車，駕駛煞車他摔倒，消防隊和救護車到場急救，老翁當時無呼吸心跳，送醫急救恢復生命跡象仍昏迷中，檢查有肺水腫，送加護病房救治中。
老翁從東勢農民醫院轉送到童綜合醫院，今天中午12時56分送抵醫院，昏迷3分，插管，目前老翁仍意識昏迷，檢查後發現肺水腫狀況，送加護病房進行進一步檢查與治療。
台中市消防局今天上午10時49分獲報，東勢區豐勢路有人需救護，報案人公車駕駛表示，車上一名男性乘客摔倒，有呻吟聲，派遣東勢分隊救護車2人前往救護，載送老翁，OHCA，給予必要處置後送往東勢農民醫院救治。
東勢警分局表示，今天上午獲報，警方接獲119轉報，有民眾在公車上跌倒，立即派遣備勤洪健銘趕赴現場處理；到達現場時由救護人員實施急救，84歲潘姓老翁要按鈴下車時，公車駕駛煞車，老翁不慎摔倒，由救護車送東勢農民醫院救治，急救後再轉送童醫院。
東勢分局東勢所員警獲報後立即前往查處，員警到場後管制交通，並對公車司機實施酒測，酒測值為0.00MG/L，後通知交通小隊到場處理，經救護人員初步急救後，已聯繫家屬前往醫院探視。
