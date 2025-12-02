快訊

送拾荒婦舊電鍋遭判褫奪公權…清潔隊員恐丟工作？北市環保局解釋了

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

懷舊情緒+川普介選助攻！宏都拉斯部分選民最後關頭轉向阿斯夫拉

影／84歲老翁公車上摔倒無呼吸心跳送醫 送加護病房救治

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名84歲老翁今天在東勢區公車上按鈴要下車，駕駛煞車他摔倒，消防隊和救護車到場急救，老翁當時無呼吸心跳，送醫急救恢復生命跡象仍昏迷中，檢查有肺水腫，送加護病房救治中。

老翁從東勢農民醫院轉送到童綜合醫院，今天中午12時56分送抵醫院，昏迷3分，插管，目前老翁仍意識昏迷，檢查後發現肺水腫狀況，送加護病房進行進一步檢查與治療。

台中市消防局今天上午10時49分獲報，東勢區豐勢路有人需救護，報案人公車駕駛表示，車上一名男性乘客摔倒，有呻吟聲，派遣東勢分隊救護車2人前往救護，載送老翁，OHCA，給予必要處置後送往東勢農民醫院救治。

東勢警分局表示，今天上午獲報，警方接獲119轉報，有民眾在公車上跌倒，立即派遣備勤洪健銘趕赴現場處理；到達現場時由救護人員實施急救，84歲潘姓老翁要按鈴下車時，公車駕駛煞車，老翁不慎摔倒，由救護車送東勢農民醫院救治，急救後再轉送童醫院。

東勢分局東勢所員警獲報後立即前往查處，員警到場後管制交通，並對公車司機實施酒測，酒測值為0.00MG/L，後通知交通小隊到場處理，經救護人員初步急救後，已聯繫家屬前往醫院探視。

台中一名84歲老翁今天在東勢區公車上摔倒，送醫急救，目前在加護病房。圖／警方提供
台中一名84歲老翁今天在東勢區公車上摔倒，送醫急救，目前在加護病房。圖／警方提供
台中一名84歲老翁今天在東勢區公車上摔倒，送醫急救，目前在加護病房。圖／警方提供
台中一名84歲老翁今天在東勢區公車上摔倒，送醫急救，目前在加護病房。圖／警方提供

公車駕駛 農民 救護車 加護病房

延伸閱讀

台中84歲老翁公車上摔倒無呼吸心跳 送醫急救中

臺中親子館五倍增！東勢親子館暖心啟用 陪伴家庭在地共學、共玩、共成長

台中東勢工寮深夜大火 火煙竄升消防搶救無人員傷亡

日漫畫家高橋伸輔「突心臟驟停」急救3天　家屬證實：陷植物人狀態

相關新聞

台中公車橫越分隔島「撞上對向拖吊車」 3傷救援送醫中

台中市一輛公車下午途經霧峰區時，疑因爆胎，突然向左橫越分隔島，衝向對向車道，撞上一輛拖吊車。兩車司機一度受困，公車上也有...

影／84歲老翁公車上摔倒無呼吸心跳送醫 送加護病房救治

台中一名84歲老翁今天在東勢區公車上按鈴要下車，駕駛煞車他摔倒，消防隊和救護車到場急救，老翁當時無呼吸心跳，送醫急救恢復...

三峽資源回收場起火濃煙沖天 警消緊急疏散幼兒園205幼童

新北市三峽區三樹路一處資源回收場，稍早因不明原因突然起火，由於場內堆放大量紙箱，造成火勢迅速延燒並飄出大量濃煙，警消為避...

路怒症？新北板橋路霸跨雙黃線逼停公車 強制罪起訴

一名易姓男子今年4月29日駕車行經新北市板橋區新府路、中山路口時，先故意將車輛靠向行駛在外側車道、由陳姓男子駕駛的公車。...

影／超誇張！行駛國5邊開車、邊互丟水球 網友：上演瑪利歐賽車？

國道5號出現兩輛車一邊開車，一邊互丟垃圾的誇張行為，兩車在國道變換車道競速，副駕駛與後座乘客將頭手伸出窗外，互丟水球及衛...

打造新廳舍大功臣！蘆竹分局蘇志雄組長警職生涯畫下圓滿句點

蘆竹警分局行政組組長蘇志雄於今日功成身退，正式光榮退休。圖：警方提供 蘆竹警分局行政組組長蘇志雄於今(2)日功成身退，正式光榮退休，為其數十年的公職生涯畫下圓滿句點。分局長楊贊鈞特別代表全體同仁致贈紀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。